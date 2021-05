​Retro Roulette - Deze tech uit Star Trek gebruiken we nu echt

“Beam me up, Scotty!” Iedereen die wel eens een relatie op afstand heeft gehad, heeft de techgoden gesmeekt om dit in het echt uit te vinden. Tot nu toe blijft het nog een droom, maar er is veel tech uit Star Trek die wel realiteit is geworden. Omdat het vandaag 27 jaar geleden is dat de laatste aflevering van Star Trek: The Next Generation op televisie was, kijken we in deze nieuwe Retro Roulette welke futuristische tech het naar de echte wereld heeft geschopt.



Hoewel The Next Generation zich afspeelt in het jaar 2364, zijn er anno 2021 al veel gadgets uit de serie zeer alledaags geworden. We noemen er een paar: