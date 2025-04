Meta raakt misschien Instagram en WhatsApp kwijt: giga-rechtszaak van start

En dan?

Het is aan rechter James Boasberg om een oordeel te vellen. Een oordeel waarin hij mogelijk laat meewegen hoe rechter Amit Mehta vorig jaar omging met een antitrust-rechtszaak van Google, waarbij Google verloor. Nu gaat het vooral om de vraag: wilde Meta inderdaad illegaal een monopolie creëren? Zo ja, dan wil de FTC ver gaan: het wil dat Meta dan Instagram en WhatsApp verkoopt. Het duurt nog wel even voordat we het antwoord te weten komen, want de rechtszaak kan 37 dagen duren. Het zou dan juli zijn, met mogelijk volgend jaar pas een juridisch vervolg met wat de straffen worden. Wordt er ook nog in beroep gegaan, dan zijn we weer jaren verder. En Meta zal bij die uitspraak zeker in beroep gaan: de helft van zijn advertentie-inkomsten in de Verenigde Staten komt van Instagram.

Zelfs al wordt er vandaag nog besloten: ja, Meta moet WhatsApp en Instagram van de hand doen, dan zal het waarschijnlijk nog lang duren voor dat ook daadwerkelijk gebeurt. En we kennen Amerikaanse bedrijven een beetje: die zijn eerder van het verlengen en verlangzamen, dan dat ze spijkers met koppen willen slaan. Vinden we niet zo erg, want in de tussentijd kunnen we meegenieten van wat er allemaal wordt gezegd en boven tafel komt over Meta’s zaken. We houden het in de gaten.

Wie gaat er winnen?

Experts vinden het moeilijk om in te schatten wie er wint, zeker zonder de verklaringen van beide kanten in de rechtbank te hebben gehoord. De rechter heeft zich wel eens wat minder positief uitgelaten over de karteljacht van de FTC, door aan te geven dat de FTC met sommige argumentatie wel heel veel druk legt op ‘het krakende mededingingsrecht in Amerika’. Tegelijkertijd zijn de wetten er niet voor niets en als Meta die inderdaad overtreedt, dan zijn daar nu eenmaal consequenties aan verbonden. Maar dan moet de rechter eerst duidelijk krijgen wanneer men van een overtreding spreekt en dus ook wat de ‘social media’-wereld nu precies inhoudt.