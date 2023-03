Rechter: Facebook schendt privacy van gebruikers in NL

De Consumentenbond en de Data Privacy Stichting krijgen gelijk. De rechter oordeelde vandaag dat Facebook inderdaad de privacy van Nederlandse gebruikers heeft geschonden. Facebookers uit ons land zouden onvoldoende geïnformeerd zijn over wat er exact met hun data gebeurt.

Contractuele noodzaak Het is een domper voor Meta, het moederbedrijf van Facebook, dat al heeft aangegeven in hoger beroep te gaan. Facebook (dat ook al weer een grote ontslagronde heeft aangekondigd) hangt heel wat boven het hoofd, want het overtreedt de Privacywet. Hierin staat voorgeschreven dat er altijd helder moet zijn met welk doel privacygevoelige gegevens worden verwerkt. Daarin heeft het social medium verzaakt, meent de Nederlandse rechter. Zelf meent Facebook dat het dat deed uit ‘contractuele noodzaak’. We weten inmiddels al jaren dat Facebook de gegevens gebruikt om advertenties aan te bieden. Hoe specifieker er immers kan worden geadverteerd, des te groter is de kans dat iemand tot aankoop overgaat. Hoe meer een bedrijf dus weet van een persoon, hoe beter. Dat is waarom data zo’n goudmijn is voor websites die je verder gratis mag gebruiken. Zodra je een account aanmaakt, start voor hen het verdienen van geld. Of tenminste, kunnen ze je data inzetten om bedrijven heel doelgericht te laten adverteren, zoals op alleen vrouwen van een bepaalde leeftijd en uit een bepaalde regio.

Gevoelige gegevens op Facebook Die gevoelige gegevens kunnen best ver gaan. Naast de zojuist genoemde leeftijd, woonplaats en sekse is dat bijvoorbeeld ook wie je vrienden op Facebook zijn, waar je allemaal naartoe surft op Facebook en welke apps iemand gebruikt. Ook gegevens over seksuele voorkeur en religie spelen daarbij een rol. Nu is het al kwalijk dat Facebook die gegevens verwerkt, zonder dat gebruikers hierover duidelijk worden geïnformeerd, die gegevens zijn ook nog eens beschikbaar voor externe ontwikkelaars. Zelfs informatie over waar je zoal surft buiten Facebook is bekend. De Consumentenbond ziet deze gewonnen rechtszaak als een voorbeeld voor andere bedrijven. Het hoopt dat anderen dus ook wat zorgvuldiger omgaan met de privacywet. Het is overigens niet zo dat Facebook op dit moment de Privacywet nog op deze manier overtreedt: dat deed het tussen 2010 en 2020. In 2020 heeft de Consumentenbond Facebook-gebruikers zeer actief opgeroepen om zich te voegen bij de rechtszaak. Dat hebben veel mensen gedaan: 190.000 mensen. Mocht je je alsnog willen aansluiten, dan kan dat. Ga daarvoor naar deze website.

Schadevergoeding Aanmelden kan interessant zijn, niet alleen om te laten zien dat je het niet pikt, maar ook omdat er mogelijk een financiële compensatie volgt. Dat is tenminste wel waar de Consumentenbond op zinspeelt. De uitspraak die nu is geweest betekent niet automatisch dat Facebook mensen vergoedingen moet geven. De Consumentenbond kan met deze uitspraak wel met Facebook in gesprek gaan over een vergoeding. Wil Facebook dat niet, dan kan het alsnog naar de rechter stappen.