Meta schrapt nog eens 15.000 banen

In de wandelgangen gonsde het al enige tijd van de geruchten dat ontslagronde die Meta eind vorig jaar bekendmaakte, waarbij 13 procent van het personeel ontslag aangezegd kreeg, niet het enige slechte nieuws zou blijven. Die ‘vrees’ werd gisteren waarheid. Meta schrapt in totaal nog eens 15.000 banen. Mark Zuckerberg stuurde een mail rond waarin hij begon met de woorden dat het nieuwe slechte nieuws voor velen als een verrassing zou komen.

10.000 ontslagen, plus 5.000 geschrapte vacatures

De 15.000 banen die nu verdwijnen, worden verdeeld over fysieke ontslagen, zo’n 10.000, in combinatie met het niet invullen van 5.000 openstaande vacatures. Als deze nieuwe ontslagronde afgerond is, heeft Meta uiteindelijk nog ongeveer 66.000 medewerkers in dienst. Een half jaar geleden waren dat er nog meer dan 87.000.

Hoewel Zuckerberg het slechte nieuws nog als een verrassing typeert, kon het eigenlijk niet uitblijven. Enkele weken geleden, ruim na de vorige ontslagronde, kondigde Meta immers al aan dat het de ontwikkeling van een aantal (nieuwe) diensten en producten in de ijskast ging zetten. Je hoeft dan geen bolleboos te zijn om te bedenken dat dergelijke beslissingen ook gevolgen hebben voor het personeelsbestand.