Massaontslagen bij Meta: 13 procent personeel moet weg

Mark Zuckerberg was er al een tijdje bang voor en het ging ook al maanden niet goed met Meta. De waarde van het bedrijf is sinds vorig jaar meer dan gehalveerd. De beurskoers is alleen dit jaar al met meer dan 71 procent gekelderd. Facebook, Instagram en Whatsapp, die onderdeel uitmaken van Meta, hebben te maken met teruglopende advertentie-inkomsten en een verhardende concurrentiestrijd van platforms als TikTok. Dat leidde eind september al tot een personeelsstop, maar dat, zo blijkt nu, is niet voldoende om Meta weer uit het slop te trekken. Daarom volgt nu een ontslagronde. Vandaag heeft Meta bekend gemaakt dat het bedrijf afscheid gaat nemen van ongeveer 13 procent van het personeel. Dat komt neer op 11.000 banen die zullen verdwijnen.

Zuckerberg zegt sorry

Inmiddels is het personeel dat getroffen wordt tijdens deze ontslagronde ingelicht. In een mail zegt CEO Zuckerberg dat hij de verantwoordelijkheid neemt voor de situatie waarin Meta beland is. “Ik weet dat dit moeilijk is voor iedereen, en het spijt me vooral voor degenen die getroffen zijn”, aldus Zuck.

In tegenstelling tot Twitter’s ontslagronde, waar de nieuwe eigenaar Musk simpelweg met de botte bijl in het personeelsbestand gehakt heeft, voert Meta de onplezierige operatie met iets meer empathie uit. De Amerikaanse medewerkers van het bedrijf die ontslagen worden krijgen minimaal 16 weken doorbetaald, plus twee weken voor elk jaar dat zij in dienst geweest zijn.