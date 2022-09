Personeelsstop bij Meta: ontslagen ook niet ondenkbaar

Sterker nog, Zuckerberg heeft de ‘angst’ uitgesproken dat het niet ontdenkbaar is dat Meta in de (nabije) toekomst zelfs moet besluiten om personeel te ontslaan. Het bedrijf kampt al enige tijd met teruglopende inkomsten. De economische en geopolitieke ontwikkelen spelen daarbij een belangrijke rol, evenals de advertentie-tracking beleidswijziging die Apple enige tijd geleden al doorvoerde.

Al maanden wordt gespeculeerd over een personeelsstop en mogelijk zelfs ontslagen bij Meta. CEO Mark Zuckerberg is al geruime tijd ongerust over de economische toekomst van het grootste social mediabedrijf ter wereld.

Vermogen Zuck en waarde Meta gehalveerd

Als gevolg van deze ontwikkelingen is de koers van het aandeel Meta sinds begin dit jaar al meer dan de helft gedaald en staat Zuckerberg zelf, vooral daardoor, ook niet meer in de top 10 van rijkste personen ter wereld. Medelijden hoeven we met Zuck echter niet te hebben, want de helft van meer dan honderd miljard is nog altijd meer dan vijftig miljard.