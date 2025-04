De EU wil X een boete geven van 1 miljard euro

Het kan een dure zomer worden voor social medium X: het hangt namelijk een boete boven het hoofd van maar liefst 1 miljard euro. De Europese Unie bereidt het voor, omdat X er niet genoeg aan doet om illegale content en misinformatie tegen te gaan.

Boete voor X

De boete is nog niet definitief, maar de EU zou er wel aan werken. Het zou namelijk wat meer voeten in aarde hebben omdat het om nieuwe wetgeving gaat. Daarnaast moet de EU oppassen met zijn bewoordingen en hoe het deze boete aanpakt: nu X-eigenaar Elon Musk zo dik is met Donald Trump, en specifiek ook nog een rol bekleed binnen de Amerikaanse regering, kan het de banden tussen de Amerikanen en Europeanen op scherp zetten.

Bovendien is de kous niet af bij alleen het betalen van de boete. Waarschijnlijk wil de EU ook dat Elon Musk met zijn team wijzigingen doorvoert bij X. Europa is al heel lang bezig met sancties tegen X: het is in 2023 al begonnen met onderzoek en het heeft vorig jaar ook al aangegeven dat X de wet overtreedt. Het lijkt er alleen niet op dat er veel is veranderd bij X sinds die berisping: in ieder geval niet de richting op die de EU wenst.