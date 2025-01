Rechter beslist: TikTok moet weg of worden verkocht in Amerika

De laatste dagen van TikTok zijn getikt. Dit weekend is het pompen of verzuipen: het Chinese ByteDance moet TikTok in de Verenigde Staten verkopen, anders wordt de video-app geband. Het probeerde het nog aan te vechten, maar de rechtbank heeft gesproken: TikTok moet kiezen: het mag niet gewoon doorgaan zoals het nu doet.

TikTok

De rechter houdt de wet in stand waarin staat dat TikTok zijn activiteiten voor 19 januari moet stoppen of de app moet verkopen. TikTok stelde dat deze wet inbreuk zou doen op de vrijheid van meningsuiting maar daar is de rechter het niet mee eens. Het riep dat de Verenigde Staten hiermee censuur toepast.

Deze uitkomst betekent dat ByteDance aan de bak moet. Er werd eerder al gesteld dat Elon Musk TikTok wilde kopen, maar TikTok stelt dat het geen commentaar geeft op uit de lucht gegrepen geruchten, of iets in die richting. In ieder geval is TikTok vanaf 20 januari niet meer in de App Store of Play Store te vinden, tenzij er een koper wordt gevonden. TikTok wil de app daarop zelfs volledig dichtzetten voor Amerikaanse gebruikers.