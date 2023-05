10 tips en tricks voor TikTok

We bespreken al weken elke keer tien tips om social media-platformen en online tools te gebruiken, maar een van de meest moderne tools lieten we onbesproken. Tot nu toe, want vandaag duiken we in de snelle wereld van TikTok. Met deze 10 tips maak je goed gebruik van TikTok.

1. Kom meteen terzake

Als je een video maakt, dan ben je waarschijnlijk geneigd om met een heel standaard introductie te komen: ‘Ik ben X, welkom in deze video, vandaag gaan we…’ Daar is geen tijd voor. Stop daar dus meteen mee. Het liefst laat je in de eerste paar seconden alvast wat gekke situaties uit de video voorbij flitsen en vertel je daarna heel kort, of over de beelden heen, wat je precies doet in de video. Je moet meteen ter zake komen op TikTok, anders ben je zo weggeswiped.

2. Denk aan een goede titel

Om jezelf en kijkers te helpen, kun je het beste een pakkende titel bedenken voor je video. Als je je video ‘Zo repareer je een fiets’ noemt, dan is dat toch wat minder aantrekkelijk dan: ‘10 manieren om in 1 minuut een fiets te fiksen’. Op TikTok draait het er vooral om dat mensen weten wat ze kunnen verwachten en met zo’n pakkende titel krijg je dat voor elkaar. Dat biedt echter wel een uitdaging: jij moet dat in je video wel waarmaken.