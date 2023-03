10 tips om een viral TikTok-video te maken

TikToks algoritme werkt zodanig dat je zelfs nu nog steeds een enorme viral hit kunt worden op het social medium. Als je video maar pakkend genoeg is, dan kan het algoritme je zo naar een viralstatus duwen. Maar, daarvoor moet je wel een video maken die mensen graag afkijken, waar mensen op reageren en die goed in elkaar zit. We kunnen je geen succes garanderen, maar deze tien tips helpen je om een goede TikTok-video te maken. 1. Kies een origineel onderwerp waar je veel mee kunt Als je niet maar één video wil maken die succesvol is, maar meerdere, dan is het slim om te kiezen voor een origineel onderwerp waarmee je meerdere video’s kunt vullen. Dat het een origineel onderwerp is, dat is erg belangrijk. Mensen willen je dan volgen, omdat je het daar vaker over hebt, waardoor je weer meer succes hebt. Zorg wel dat het een onderwerp is waar je passie voor hebt, want dat is het meest aanstekelijk en zorgt ook dat je minder research hoeft te doen: je bent immers al met het onderwerp bekend. 2. Houd het kort maar krachtig Het nadeel van een onderwerp waar je veel passie voor hebt, is dat je er waarschijnlijk uren over kunt vertellen. Dat is precies wat je niet moet doen. Houd het kort, maar krachtig. TikTok is met zijn korte video’s nu eenmaal van de snackbare content en onderwerpen moeten snel voorbij komen, vol met korte feitjes of lifehacks waarmee je in een handomdraai ziet hoe het zit en het bij wijze van spreken meteen zelf wil proberen.

3. Zorg voor consequente content Dit gaat om welke onderwerpen je behandelt. Als mensen je kennen van video’s over hoe je op een creatieve manier schaakstukken kunt maken, dan is het vreemd als je ineens een video maakt met dansende ganzen. Het is misschien niet leuk, want je wil je hele zelf laten zien op TikTok, maar het meest effectief is toch wel een account dat enigszins voorspelbaar is qua type content. Zo blijven je volgers bij je, want die volgen je om dat specifieke type of onderwerp video’s. 4. Zorg dat de eerste paar seconden interessant zijn Je kent dat vast van jezelf: als je op TikTok bent en de video is binnen een paar seconden niet grappig, dan skip je al gauw naar de volgende. Daar gaat de kans van die video om groot te worden: tenminste, als veel mensen er zo over denken. Waar regisseurs er in films mee wegkomen om een langzame opbouw te maken, is TikTok toch wat meer recht voor zijn raap. De eerste paar seconden moeten meteen interessant zijn, zodat je de kijker meteen pakt. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor ‘je gelooft nooit’ of ‘dit doe je al die tijd al verkeerd’, daarmee trek je snel de aandacht.

5. Wees niet bang om te knippen Net als bij het schrijven van teksten is ‘kill your darlings’ ook van toepassing bij het monteren van video’s. Op TikTok hoeft een shot niet volledig te zijn. Ook als je middenin een verhaal zit en er wordt geknipt, dan is dat helemaal niet erg. Kijk bijvoorbeeld naar de video’s van Mr Beast. Dat is dan wel YouTube in plaats van TikTok (over het algemeen), maar je ziet dat je altijd middenin het verhaal wordt gedropt en er niet met al te veel woorden wordt uitgelegd wat er gaande is. Een beetje fanatiek monteren is geen probleem, maar juist een oplossing. Je houdt het hiermee namelijk meteen weer kort maar krachtig en je houdt mensen hun aandacht vast. 6. Denk aan SEO Als je SEO ziet, denk je misschien aan Google, maar binnen TikTok is het ook slim om te zorgen dat je video optimaal vindbaar is. Zo helpt het als de titel van je video (je caption) het onderwerp van je video bevat, net als je odnertiteling en je hashtags. Zo kan TikTok er niet om heen dat jouw video over onderwerp X gaat en is je video goed vindbaar voor mensen die meer video’s over onderwerp X willen zien. Kies daarbij ook originele hashtags, want dan word je ook weer door andere mensen gevonden.

7. Film met een goede smartphone Hoewel TikTok nog best mild is op video’s die geschoten lijken te zijn met een aardappel, is het toch het prettigst kijken als de video er superscherp uitziet. De huidige generatie telefoons, zoals iPhone 14 , Google Pixel 7 Pro en Samsung Galaxy S23 Ultra zijn goed in het maken van scherpe video’s. Bovendien bevatten ze vaak ook allerlei foefjes om je video er nog beter uit te laten zien. 8. Houd TikTok-trends in de gaten Of het nou gaat om bepaalde muziek die heel populair is, of een grappige challenge: door mee te doen aan dit soort TikTok-trends kun je jezelf in de kijker spelen. Je laat ermee zien dat je kanaal up-to-date is en zeker bij challenges; als je daar een creatief idee voor hebt, dan kun je opvallen en voorkomen in bijvoorbeeld lijstjes-artikelen over die trend, wat je video nog meer viral kan doen gaan.

9. Zorg dat je reageert Als iemand op je video reageert, laat iemand dan niet onbeantwoord hangen. Zijn er veel reacties, dan hoef je zeker niet op elke reactie een eigen reactie te plaatsen, maar zeker als iemand je een vraag stelt of een compliment geeft, reageer dan op die persoon. Niet alleen voor die persoon, maar ook voor jezelf: je kunt er namelijk op rekenen dat TikTok die interactiviteit ook kan waarderen en je beloont in een olievlek-effect in hoe je video wordt verspreid. 10. Blijf video’s maken Eén keer een video maken en niet viral gaan, betekent niet dat je moet stoppen met video’s maken. Sterker nog, het is heel belangrijk -ook als je wel bekend bent- om consequent video’s te plaatsen. Mensen gaan op een gegeven moment bijvoorbeeld elke week een video van je verwachten, misschien zelfs elke dag, en als er dan een keer niets is, dan zal het algoritme je video mogelijk een stuk minder hoog achten en dus minder verspreiden.