Creators op TikTok kunnen volgers nu direct geld vragen

Fan van een creator, zodanig dat je al zijn of haar content wel zien? Dat gaat je vanaf nu waarschijnlijk geld kosten. Succesvolle TikTokkers kunnen nu bepaalde video’s achter een betaalmuur zetten. Je ziet ze dan wel op hun profiel staan, maar zijn voorzien van een slot dat alleen te openen is door je portemonnee te trekken.

Geld verdienen met TikTok

TikTok werkt de laatste tijd aan steeds meer methoden voor influencers om geld te verdienen aan hun video’s. Zo is er een nieuw soort creatorfonds in het leven geroepen voor mensen die video’s maken van 1 minuut en langer. Daarnaast heb je natuurlijk altijd de mogelijkheid om op basis van je grote gevolg samenwerkingen te starten met bedrijven, wat natuurlijk bij andere social media ook kan, maar TikTok dankzij zijn net even iets anders werkende algoritme toch net iets anders maakt dan de rest.

Nu is er een veel directere manier geïntroduceerd om geld te verdienen met TikTok-video’s, al betekent het ook dat ouders hun kinderen nog beter in de gaten moeten houden. TikTok noemt de nieuwe optie van de betaalmuur Series en het idee is dat je een serie aan video’s achter een betaalmuur plaatst. Hierbij staat het de maker vrij om te bepalen hoeveel iemand dan moet betalen voor toegang tot de video’s. Het voordeel is dat je wel in één keer de hele serie vrijkoopt, dus je niet steeds voor elke video apart hoeft te kiezen. Elke video mag maximaal 20 minuten zijn, dus je kunt je voorstellen dat creators ook echt meer gaan investeren om leuke series te maken die de moeite waard zijn om voor te betalen. Een serie kan uit wel 80 video’s bestaan.