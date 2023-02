TikTok wil graag dat je langere video's maakt

TikTok was altijd van de enorm korte video’s , maar het is zich steeds meer aan het diversifiëren. Zo komt het nu met een nieuwe Creativity-programma waarbij je je alleen kunt aanmelden als je een creator bent en video’s maakt van meer dan één minuut.

En ja, die video’s moeten dus langer dan 1 minuut duren. Dat klinkt gek als het komt van het social medium dat juist zorgde dat we overal van longform naar shortform gingen, maar TikTok ziet het als een plus-plus. Het wil én korte video’s bieden, én lange video’s, maar bijvoorbeeld ook livestreams, wat vaak weer een nog langere vorm is. En daar hebben de creators ook wat aan, want die vonden op hun beurt dat ze niet genoeg geld kregen van het speciale creator-fund dat TikTok eerder introduceerde.

In de Verenigde Staten wordt de bètatest van de functie nu uitgerold, naast Frankrijk en Brazilië. Het zou vooral voor deze nieuwe weg hebben gekozen omdat de app maar niet lijkt te groeien in de VS. Echter is de bèta nog vrij bescheiden: je krijgt alleen toegang op uitnodiging. Maar: in de toekomst moet dit wel worden geopend voor alle gebruikers die aan de eisen voldoen. Zo moet je wel boven de 18 jaar oud zijn en aan de ‘creator-status’ voldoen, wat betekent dat je een x aantal views moet hebben op je video’s.

Creator-fonds

Hoeveel er in dat nieuwe fonds zit voor creators, dat is onbekend. Wel komen de betalingen niet van het delen van inkomsten op advertenties. Het wordt bovendien gebaseerd op het bekende algoritme: hoeveel views heb je, hoeveel interactie, enzovoort. In het vorige fonds werd 1 miljard dollar gestopt en dat zou tegen eind 2022 op moeten zijn. Creators kunnen nu overstappen naar het nieuwe fonds, maar dat betekent wel dat ze niet meer terug kunnen naar het eerdere fonds. De vraag is waarom ze in het oudere fonds willen blijven: zit er dan toch nog wel geld in van die initiële 1 miljard?

In ieder geval is TikTok wel van plan om harder te trekken aan de inkomsten. Zo wil het shoppingmogelijkheden introduceren. Spannend, want Instagram neemt juist afscheid van zijn shopping tab. Ook is al gebleken dat bijvoorbeeld shoppen door een livestream niet zo aanslaat buiten Azië. Maar goed, TikTok heeft vaak de gevestigde orde aangepakt, dus het zal ons niets verbazen als het ook hierin successen kan behalen. Echter heeft het daar zijn creators ook hard voor nodig. Video’s van meer dan 1 minuut, werkt dat op het snelle TikTok waar mensen toch vooral een spanningsboog van een paar seconden hebben?

TikTok gelooft erin, nu is het afwachten welke creators die leap of faith willen maken. En vooral: die langere video’s.