TikTok: verwijder nu meerdere reacties tegelijk

Als je zo populair bent op TikTok dat je soms honderden reacties krijgt op je posts, dan ligt er waarschijnlijk aardig wat druk op je schouders. Wat je er dan niet bij wil hebben, is een half uur werk om honderd reacties te verwijderen. TikTok begrijpt je en maakt het mogelijk om in één keer maximaal 100 reacties te verwijderen. Kortom, ook als je een iets minder zwaar populair account bezit, dan kun je alsnog in één keer vijf reacties verwijderen in plaats van ze allemaal apart te moeten selecteren en verwijderen.

Blokkeren en rapporteren in TikTok

Dat is erg fijn, want zeker als er nare dingen worden gezegd, dan kan het vervelend zijn om hier steeds weer mee te worden geconfronteerd. Het is bovendien mogelijk om in één keer meerdere mensen te blokkeren of rapporteren, waardoor het hopelijk makkelijker wordt om trolls uit te schakelen. Je krijgt de mogelijkheid erbij door de update te downloaden die vanaf vandaag wordt uitgerold voor de video-app. Het is voor TikTok een vrij nieuwe mogelijkheid: voor Facebook kan dit al langer.

Toch is het juist voor TikTok interessant, omdat het algoritme heel anders werkt. Je kunt zelfs als je helemaal niet zo bekend bent, toch op veel mensen hun timeline voorbijkomen en dat kan plotseling een hele stroom aan reacties opleveren. Hoewel er vaak positieve reacties zijn op TikTok-video’s, blijft het natuurlijk het internet. Wanneer mensen zich even niet van hun goede kant laten zien, misschien wel door steeds aparte berichten te sturen, kun je die nu in één keer elimineren.