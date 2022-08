15 TikTok-accounts die je zeker moet volgen

TikTok wordt volledig gekopieerd door Instagram, en dat was al een grote der aarde. Misschien heb je nog geen TikTok omdat je denkt dat het voor kinderen is of omdat je niet nog een account wil hebben. Goed nieuws: dat is beiden niet waar. Je hoeft geen account te maken als je dat niet wil en je kunt ook als je 80 bent gebruikmaken van TikTok. Begrijp je ook alle grappen en grollen die er plaatsvinden? Dat kunnen we niet garanderen. Wel kunnen we je 25 accounts noemen die zeker de moeite waard zijn om te volgen. @onlyjayus Als je ooit Weekend Miljonairs speelt, dan moet je Jayus bellen. Ze laat op haar TikTok namelijk zeker niet alleen maar zien hoe haar leven in elkaar zit, maar ze roept ook allerlei interessante feitjes. Een leerzame TikTok, jawel: daar zijn er veel van. Maar Jayus doet het met verve.

@annrussell03 Deze vrouw weet alles over klussen en je huis mooi maken en ze deelt haar tips ook nog. Ze geeft in haar TikToks antwoord op vragen van reageerders en dat doet ze enorm oprecht en eerlijk. Dat betekent dat ze af en toe ook een hartig woordje te spreken heeft met haters. Maar goed, ze is Brits, dus met haar accent komt ze overal mee weg.

@khaby.lame Khabane Lame moet je kennen, want hij is de man die graag grappen maakt over memes en daarmee eigenlijk weer zijn eigen memes creëert. Vaak doet hij het ook nog stil, een soort satirische kritiek leveren op de rare dingen die hij voorbij ziet komen op TikTok en dat is fantastisch.

@officialsaarx Sara Dol komt eigenlijk van Musical.ly en is dus enorm ervaren in het maken van video’s. Ze doet het ook heel goed. Ze maakt vaak heel creatieve video’s die weten te verrassen en te vermaken, waardoor deze Nederlandse TikTok-koningin niet in deze lijst mag ontbreken.

@dreaknowsbest TikTok is populair om drie dingen: lifehacks, dansjes/lipsyncs en comedy. Die laatste categorie is het terrein van onder andere Drea Okeke, die met snelle sketches je dag verblijdt. Ze weet ook leuk in te spelen op viral gaande trends op TikTok, zodat je meteen op de hoogte blijft van de gekke challenges en hits die zich als een olievlek op het platform verspreiden.

@lorengray Loren Gray is ook iemand die een TikTok-uitdaging niet uit de weg gaat. Sterker nog, dat is eigenlijk voornamelijk wat ze doet. Ze werkt daarnaast aan een carrière als popster en weet -heel slim- regelmatig andere beroemde TikTokkers in haar video’s te krijgen.

@watchugotforme Sarah Cooper is bekend om haar persiflage van Donald Trump, maar ze kan veel meer. Haar video’s waarin ze de draak steekt met allerlei beroemdheden en popcultuur zijn erg populair. Ze heeft inmiddels zelfs haar eigen televisieshow.

@dutchintheusa Hij zat bij de marine, maar hij woont nu in de Verenigde Staten. Hier maakt hij Engelstalige TikToks waarin hij steeds net weer een twist doet op iets wat volledig viral gaat op het platform.

@ghosthoney Tyler Gaca is een populaire man op TikTok, vooral omdat hij onderwerpen aansnijdt die enorm luchtig en grappig zijn. Hij heeft een grappige kat, heeft een enorm leuke kijk op de wereld en brengt wat extra positiviteit naar je dag, zonder zweverig te doen.

@antonielokhorst Ben je op zoek naar motivatie en levenslessen, dan ben je bij Antonie Lokhorst aan het goede adres. Hij is coach en plaatst op TikTok allerlei inspirerende dingen die je verder moeten helpen in het leven. Het sportleven welteverstaan.

@charlidamelio Ze is enorm jong, maar ze kan heel goed dansen en dat is precies wat we graag zien op TikTok. Soms weet je niet eens waarom, maar kijk je een bepaalde choreografie meerdere malen. Charli D’Amelio is typisch zo iemand die je aandacht weet te trekken en te houden.

@markielucas Mark Lucas is met zijn babyface een soort Leonardo DiCaprio. Hij is precies zo’n type jongeman waarbij wordt gedacht als het gaat om TikTokkers. Hij post zwoele video’s met lipsyncs, grappige filmpjes, dansfilmpjes en een soort realityfilmpjes waarin zijn broer en zus ook voorbij komen.

@melaniewilking De zusjes Wilking zijn dansende zusjes die regelmatig op ForYou-pagina’s voorbij schieten. Ze zijn wereldberoemd om enerzijds hun creatieve dansmoves, maar daarbij ook nog het creatieve gebruik van special effects die TikTok te bieden heeft. Erg leuk, want zo leer je meteen wat TikTok zoal kan.

@oldtimehawkey Waar de meeste TikTok-kanalen VOORAL NAAR JE SCHREEUWEN, is dit account heerlijk rustgevend. Hij doet heel rustig aan, deelt wat hij eet, wat hij kijkt, wat hij speelt, en hoewel dat ons eigenlijk niets aangaat, weet hij het zo rustgevend te brengen (en geweldig gestileerd) dat het toch een verademing is om deze man te volgen.

@Scottsreality Nu we het toch over eten hebben: Scott Hentzepeter is ook een fijn account. Hij eet allerlei gekke dingen en dat is vermakelijk (en soms een beetje vies) om te zien. Het leuke is dat hij ook laat zien hoe het gemaakt is (en natuurlijk waarvan).