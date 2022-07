Kinderen halen hun nieuws tegenwoordig vooral van TikTok

Nieuws van TikTok

In het onderzoek is te lezen: “Het gebruik van TikTok is tussen 2020 en 2022 het sterkst gestegen - van 0,8 miljoen Britse volwassenen in 2020 (1%) tot 3,9 miljoen Britse volwassenen in 2022 (7%). Daarmee komt het op gelijke hoogte met de website en app van Sky News. De groei van TikTok wordt vooral gedreven door jongere leeftijdsgroepen, waarbij de helft van de nieuwsgebruikers tussen de 16 en 24 jaar oud is. Gebruikers van TikTok voor nieuws beweren meer van hun nieuws op het platform te krijgen van 'andere mensen die ze volgen' (44%) dan van 'nieuwsorganisaties' (24%).”

Nog steeds is in het Verenigd Koninkrijk televisie- en radiozender BBC het grootst (de Engelse NPO), maar het is opvallend dat TikTok zo stijgt. Vooral omdat mensen dus het nieuws van elkaar lezen, meer nog dan van nieuwsorganisaties. Nu hebben nieuwsorganisaties het niet altijd bij het rechte eind, maar de kans is groter dat iemand via een ander al snel alleen bepaald nieuws krijgt of nieuws met een flinke mening er doorheen, terwijl nieuwsmedia over het algemeen hun best doen om alle kanten van een verhaal te belichten en een veelheid aan verschillende onderwerpen te bespreken.