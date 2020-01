Muziek op je smartphone is in 2020 niet langer alleen om naar te luisteren

Het is niet zomaar een statement om te roepen dat muziek op je smartphone niet langer alleen is om naar te luisteren. Het is iets wat eigenlijk voor heel veel apps en toepassingen geldt. Soms zijn we er zo aan gewend dat we eigenlijk niet verder kijken. Het is onzorgvuldig om te stellen dat Spotify en Apple Music de standaard zijn. Maar wel wat diensten als Spotify mogelijk maakt, het luisteren (streamen) naar je favoriete muziek en je laten verrassen door playlists die worden gemaakt met veelal voorspelde algoritmes en overeenkomstige muziek. En dat geldt voor vrijwel alle gelijksoortige aanbieders en apps.

Het is een soort autopilot, een soort van radio zonder reclame en dan met je favo muziek. Op je smartphone kijken doe je eigenlijk niet. Je smartphone helpt je alleen bij het selecteren, bluetooth zorgt voor de rest.

China loopt voorop

En zoals we tegenwoordig steeds vaker zien denken ze daar in China anders over. Het land wat eeuwen verborgen bleef voor de Westerse wereld innoveert in zo’n hoog tempo dat het lijkt alsof niemand het tempo meer kan volgen. En bijna vanzelfsprekend willen ze in China ook de muziekindustrie iets nieuws brengen. TikTok de snelst groeiende social media applicatie ter wereld laat al zien dat je met muziek ook de creativiteit van vooral jonge mensen kunt beïnvloeden. Dagelijks worden meer dan 10 miljoen clips ge-upload naar TikTok. En vooral die jongere generatie wil en kan meer met muziek.

Niet alleen muziek streamen

Inmiddels is er groeiend aantal muziek-apps die niet alleen zijn ontwikkeld voor traditionele streaming. In plaats daarvan komen er meer en meer apps met spelelementen voor jongeren zoals de naam van een nummer te raden, de artiest, een intro herkennen, de volgende regel van een populaire song zingen, plat Karaoke en ga zo nog maar even door. Maar zijn dit juist niet elementen die bijna iedereen aanspreken. Interactiviteit die met vrienden kan doen, maar ook alleen. Muziek is te leuk en te mooi om er niet mee te spelen en het is nog leerzaam ook. Dit soort toepassingen kunnen net zoals de creativiteit die TikTok mogelijk maakt een enorme boost geven aan de muziekindustrie.

Voorbeelden zijn Yinyu (Sound Rendezvous) en Resso van TikTok-maker Bytedance en het snel populair wordende Yinyue Qiuqiu (muziekbal) wat in dezelfde omgeving draait en binnen 2 weken ruim 100 miljoen spelers had. Bij Yinyue Qiuqiu, kunnen spelers een bal met koptelefoon besturen en op het scherm tikken om de bal van gebouw naar gebouw te laten stuiteren op het ritme van een zelfgekozen nummer. Bij die laatste denk je misschien come-on, maar duidelijk is dat jongeren er mee weg lopen.

Ondertussen veranderen de grote videoplatformen steeds meer in plekken waar getalenteerde jongeren zelf laten zien wat ze kunnen. The Voice maar dan zonder beïnvloeding van zenders en andere belanghebbenden. Video’s gaan viraal en worden gemodereerd door het internet en de community zelf.

Kuaishou en Douyin, de Chinese versie van TikTok, hebben inmiddels beide programma's om nieuwe artiesten op hun respectievelijke platforms te promoten. Enkele van de grootste muziekhits van dit jaar gingen voor het eerst viral op Douyin en TikTok met Old Town Road van Lil Nas X als grote voorbeeld. Muziek is geweldig en ik zou niet zonder kunnen maar dat het ook hier tijd is voor vernieuwing lijkt een open deur. Het antwoord is aan Spotify en soortgenoten. Muziek op je smartphone is in 2020 niet langer alleen om naar te luisteren.

Header photo: CC0 Public Domain Pxhere