TikTok-eigenaar ByteDance werkt aan een Spotify-killer

We hebben al eens eerder aangegeven dat ByteDance, hier nog redelijk onbekend, zich in rap tempo aan het ontwikkelen is tot een van de grootste spelers op het internet. Het in Beijing gevestigde bedrijf wordt beschouwd als een van de meest waardevolle startups ter wereld. ByteDance is tevens de ontwikkelaar en eigenaar van het steeds populairder wordende TikTok. Op dit moment test ByteDance een nieuwe muziek-app in een poging om het wereldwijde succes van TikTok een vervolg te geven.

Resso app

De nieuwe app heet Resso en is inmiddels beschikbaar in India en Indonesië, na China de twee dichtstbevolkte landen in Azië en beide welbekend met TikTok.

Volgens analisten van Sensor Tower werd de app sinds de lancering zes maanden geleden 27.000 keer geïnstalleerd. Daarbij moet worden opgemerkt dat de promotie van de app pas eind november in alle ernst begon.

Met de app will ByteDance Spotify en Apple Music uitdagen in landen waar betaalde muziekdiensten nog weinig tractie hebben. Een uitdaging, want consumenten in ontwikkelingslanden verdienen relatief weinig en zijn over het algemeen niet bereid te betalen voor content. Het is vooralsnog een race om zoveel mogelijk actieve gebruikers in te lijven, commerciële overwegingen spelen een bijrol.

De functionaliteit van Resso vertoont gelijkenissen met TikTok. Bij de liedjes worden de songteksten weergegeven en gebruikers kunnen comments achterlaten bij de afzonderlijke nummers. Gebruikers kunnen GIFs en video’s generen op basis van de muziek.