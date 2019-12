​Spotify wil socialer worden met Tastebuds

Het lijkt erop dat Spotify zo langzamerhand iets dichterbij social media wil kruipen. Je kunt je vrienden al volgen op het platform, maar er schijnt iets in de maak te zijn dat Tastebuds heet. Hiermee kun je nieuwe muziek ontdekken naar aanleiding van wat je vrienden luisteren.



Tastebuds op Spotify

Onderzoeker Jane Manchun Wong ontdekte door reverse-engineering toe te passen dat er een prototype voor Tastebuds in de webversie van Spotify te zien was. Er is een soort dummy-pagina gemaakt voor de mogelijkheid, waarop te lezen is:

“Je kunt nu muziek ontdekken via je vrienden, wiens muzieksmaak je kunt vertrouwen”. Je kunt vervolgens kijken welke muziek de mensen die jij volgt het meest hebben geluisterd, of welke nummers zij in hun bibliotheek hebben staan. Hoewel je kunt discussiëren of je inderdaad de muzieksmaak van je vrienden moet vertrouwen, is het goed dat Spotify wat meer open lijkt te staan voor sociale activiteiten.

Socialer Spotify

Eerder leek het juist niet die kant op te willen. Zo kun je nog steeds de Activity Feed alleen op de desktop-versie van de muziekstreamingdienst bekijken. In die Feed kunt je zien waar je vrienden op dit moment naar luisteren. Wel kun je in de smartphone-app bijvoorbeeld nummers met je vrienden delen via Whatsapp. Dat is echter wel ten kosten gegaan van een in-app systeem waarmee je iemand binnen de Spotify-app een nummer kon sturen. Jammer, want het zou best tof zijn om een nummer aan iemands playlist te kunnen toevoegen. Zolang daar natuurlijk maar een restrictie op zit.

Spotify schijnt naast Tastebuds, als dat inderdaad is wat het wil uitbrengen, ook bezig te zijn met een andere manier om de muziek uit de lijst van je vrienden te ontdekken. Er schijnt een Friends Weekly-playlist in de maak te zijn die nummers uit de Discover-playlists van al je vrienden haalt, en jou die in één lijst voorschotelt. Kortom, het lijkt er al met al op dat Spotify toch wat meer de sociale kant van muziek opzoekt. Iets dat ook interessant kan zijn voor artiesten, om zo nog beter contact te kunnen leggen met hun fans. Het moet ook wel, gezien de concurrentie van de mensen achter TikTok die op de loer liggen met een 'Spotify-killer'.

Eerder berichtten we al dat Spotify er niet zo blij mee is dat mensen hun familie-accounts delen met mensen die niet op hetzelfde adres wonen. Hiervoor wil het af en toe aan gebruikers gaan vragen om hun locatie te verifiëren.