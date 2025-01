Misschien wordt TikTok straks van Elon Musk

TikTok moet over 5 dagen verkocht zijn in Amerika, maar het is nog druk bezig om de op poten zijnde ban te bestrijden. Het Chinese ByteDance moet TikTok in de Verenigde Staten verkopen. In een nieuwe twist in dit verhaal blijkt dat Elon Musk potentiële koper is van het videoplatform.

Van Twitter naar TikTok

Elon Musk, die eerder met veel bombarie Twitter kocht en er X van maakte, zou een logische kandidaat zijn voor TikTok. Hij hoopt nog steeds met een soort ultieme social media-app te komen en daar zou de aankoop van TikTok perfect voor zijn. TikTok is nog altijd een kassucces dat maandelijks meer dan 1 miljard bezoekers trekt.

Tegelijkertijd is het de vraag wat Musk ermee zou doen, mocht hij het inderdaad kopen: Twitter is er sinds het X is ook niet beter op geworden en zou een grote leegloop kennen, al is onduidelijk hoeveel precies. TikTok zou in dit scenario mogelijk onder X gaan vallen. Dan wel alleen de Amerikaanse tak, wat ongeveer 170 miljoen mensen zijn die TikTok maandelijks een bezoek brengen.