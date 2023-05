10 TikTok-foodtrends die volledig viral gingen

Een maand geleden aten mensen op TikTok nog vol overgave sinaasappels onder de douche en morgen wordt er waarschijnlijk een nieuw gerecht verzonnen dat bestaat uit aardbeien met bier en kappertjes, maar toch enorm lekker zou moeten zijn. Nieuwsgierig welke er tot nu toe allemaal viral gingen? We noemen er 10.

1. Custard Yogurt Toast Toast is geweldig bij het ontbijt, maar wat als je daar een soort kwarktaart van kunt maken? Dan heb je Custard Yogurt Toast: je maakt een gat in een broodje, daar doe je yoghurt, ei en zoetstof bij en dan doe je er nog andere toppings bij, zoals nootjes of fruit. Vervolgens doe je hem in de Airfryer en je hebt je eigen kwartaarttoast. 2. Green Goddess Salad Als er iets heel bekend is op TikTok, dan is het wel ASMR, geluiden die ‘lekker’ klinken. De Green Goddess Salad van Baked by Melissa blijkt een soort ASMR-toppunt te zijn en nog lekker ook. Een greep uit de ingrediënten? Spinazie, basilicum, gist, limoen en sjalotjes. Met natuurlijk een zelfgemaakte dressing die misschien iets minder gezond is, maar de salade wel bij elkaar brengt.f gewoon zo.

3. Avocado ice We kennen het vooral van het ontbijt of de salade of pokébowl, maar avocado kan ook als dessert. Neem avocado, geconsenseerde melk en ijs en je kunt avocado-ijs maken. Er zijn wel veel verschillende varianten van te vinden op TikTok, dus experimenteer vooral met wat je lekker vindt, 4. Cloud Bread Net als dat je heel veel video’s hebt met mensen die ledlampen in ‘wolken’ op hun plafond doen, is cloud bread ook een ding. Het is glutenvrij brood dat lekker schijnt te zijn, en ook nog heel weinig ingrediënten benodigd. Het begint allemaal met eiwit opkloppen, je doet er andere ingrediënten bij, bakken en klaar. Alsof je een hap neemt van een wolk.

5. Pasta chips Dit is waarschijnlijk het bekendste TikTok-gerecht: chips gemaakt van pasta. Geen Nutella, maar Italiaanse pasta. Het wordt ook nog eens gemaakt in de zeer populaire Airfyer, waarvan er mede door TikTok ook aanzienlijk meer zijn verkocht. Pasta chips worden gemaakt met gekookte pasta (dat is een belangrijk detail dat nog wel eens wordt vergeten) en vervolgens doe je dat in de Airfryer. Lekker wat kaas erop en je hebt een heerlijke snack. 6. Corn ribs Weleens spareribs gegeten? Wist je dat je die ook kunt maken van maïs? Dat is meteen een aanzienlijk gezondere variant. Hoewel maïs van alle etenswaren ook niet het allerbeste is natuurlijk. In ieder geval iets duurzamer. En het is een leuk gerecht om een vegetariër op je barbecue mee te verrassen. Corn ribs zijn in kwarten gesneden maïskolven, gekruid en lekker gebakken op de… nee joh, gewoon in de Airfryer.

7. Tea bombs Tea bombs zijn ideaal voor die theezakjes die achterin de kast liggen te wachten op een bestemming. Je maakt ze door een ijsklontjesbakje (het liefst voor rond ijs) te pakken, die te vullen met vloeibare isomalt en dan kleurstof voor voedsel. Vervolgens doe je er wat losse thee bij of je theebakje en je kunt alles samenvoegen tot een soort grappige bol die je in heet water kunt gooien om lekker van te genieten. 8. Baked Feta Pasta Dit lijkt wat op de pasta-chips, maar dan anders. Het idee is dat je een blok feta, tomaten, olijfolie en pasta bij elkaar gooit, het in de oven doet tot het zacht wordt en zo kun je genieten van een lekker bord pasta met een romig sausje. Wel eerst de pasta even koken uiteraard, anders kun je dezelfde avond nog de tandarts bellen.

9. Baked Oats Wij kennen havermout vooral van pap en versiering op brood, maar het is zoveel meer. Je kunt ze namelijk ook bakken. Lekker met ahornsyroop en banaan. Voeg er ook wat bakpoeder, zout en uiteraard quick oats aan toe je bakt ze en er ontstaat een soort cake die je als ontbijtgerecht kunt eten. Ook lekker met caramel, vers fruit of cacaopoeder. 10. Pesto Eggs Het klinkt raar, maar het is heel lekker. Het is heel simpel: doe pesto in een koekenpan, doe er ei bij en dan de deksel erop. Je krijgt dan een soort shakshuka-idee maar dan alleen pesto en ei. Je kunt het op die manier zo zacht of hard maken als je zelf wil, heerlijk op een broodje of gewoon zo. Eet smakelijk!