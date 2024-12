‘Zonder TikTok verliezen bedrijven 1 miljard in een maand’

Het wordt een lastige strijd, want mensen staan lijnrecht tegenover elkaar: is dit immers vrijheid van meningsuiting? En dan is er nog iets: Trump heeft in de aanloop naar zijn presidentschap belooft dat hij TikTok zou ‘redden’, maar gaat hij dat ook nakomen? Het moet bovendien erg snel gebeuren na zijn aanstelling, want die vindt 20 januari plaats, wanneer het eigenlijk al te laat is voor ByteDance. Mogelijk hebben Amerikanen straks een paar dagen geen TikTok, als de ban dan tijdelijk is omdat Trump toch als een van zijn eerste acties zou kiezen om TikTok te redden. Het zou wel bij hem passen om eerst op zoiets te focussen…

1 miljard dollar

TikTok zou 170 miljoen Amerikaanse gebruikers tellen. TikTok: “Schattingen tonen aan dat kleine bedrijven op TikTok meer dan 1 miljard dollar aan inkomsten zouden verliezen en dat makers bijna 300 miljoen dollar aan gederfde inkomsten zouden lijden in slechts één maand tenzij het verbod op TikTok wordt gestopt.” Maar dat is niet het enige: TikTok verliest er 29 procent (!) van de advertentie-inkomsten mee. Het is dus een smeulend heet hangijzer. In ieder geval wordt er op 16 december weer wat mee gesmeden: dan heeft TikTok om een besluit gevraagd aangaande de motie.