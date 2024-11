TikTok-video’s van meerdere delen moeten verboden worden

De hoofdreden van dit soort video’s die in meerdere delen verschijnen is dat mensen op die manier meer engagement op hun profiel en op hun video’s hebben, waardoor TikTok ze belangrijker vindt. TikTok beloont mensen die drukbezochte profielen hebben en dat betekent dat veel contentcreators hun video’s graag in kortere stukjes opdelen. Het is dus niet omdat het niet zou kunnen: ooit was TikTok wel een veel korter format qua video’s, maar dit is een nieuwere trend die stamt uit een tijd waarin video’s allang langer mochten zijn.

Reden voor contentmakers om hun video’s dus allerlei delen te geven, om maar te zorgen dat mensen ze gaan opzoeken omdat ze na zoveel seconden of minuten kijken al te veel tijd hebben besteed aan de video en dan ook het einde willen zien. Soms allang niet meer omdat ze nieuwsgierig zijn hoe het afloopt, maar puur om van dat onbevredigde gevoel af te komen. Niet bepaald een leuke manier om met een videoplatform om te gaan. Dat veel van die video’s ook nog gestolen zijn en dus niet de credit bieden aan de originele maker, maakt het niet beter (en maakt het bovendien nog moeilijker om een tweede deel te vinden, want die is dan vaak helemaal niet geüpload door de dief).