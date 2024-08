Gaat je partner vreemd op TikTok? Dat kan worden gecheckt

Ben je bang dat je partner openstaat voor anderen? Er schijnen nu bedrijven op te staan die een loyaliteitstest bieden om te checken of je partner je wel trouw is. Je betaalt een bedrag om te zorgen dat een onbekende je partner een flirterige DM stuurt. Zo weet je waar zijn of haar loyaliteit ligt.

De mannentester

Het lijkt precies het verhaal uit Heleen van Royens De Mannentester: hang je geliefde een wortel voor en zie of hij of zij er achteraan gaat. Het is geen functie van TikTok zelf, maar er zijn bedrijfjes die dit aanbieden. In Gazetteer wordt geschreven over Lazo, een site waarmee mensen in de DM sliden van je liefje. Dat is niet goedkoop. Het kost je ongeveer 70 euro om iemand in te huren om je partner te DM’en. Vervolgens gaat die persoon met ook daadwerkelijk een echt profiel aan de slag om te kijken hoe ver je partner zou gaan.

Een ingewikkelde job, want hoe spannend het ook moet zijn om te flirten met iemand die bezet is, en te kijken hoe het ervoor staat met de loyaliteit, is het tegelijkertijd ook risicovol: je kunt met je geflirt zorgen voor het opbreken van relaties die misschien al heel lang bestaan. Het gaat er hierbij niet alleen om of ze terugflirten: dat is in veel relaties ook niet een probleem, maar wel of hij of zij een poging doet om af te spreken met de ‘tester’.

Cheating nowadays doesn’t start in the bedroom It starts with a friend request, a like, a ❤️ reaction on social media posts. Until they r chatting & seeing each other secretly.

&we call it micro cheating It starts with emotional cheating until it becomes physical, that's d fact pic.twitter.com/cFCOBjNLSc — 𝗡𝗶𝗸𝗸𝗶🥂 (@Suhana_man) August 15, 2024

Je partner testen

Het testen van mensen is niet nieuw. Er waren eerder al radioprogramma’s waarbij mensen en bos rozen werd aangeboden die ze dan cadeau mochten doen: kozen ze dan hun partner of moeder, of gingen ze voor hun maîtresse? Ook zijn er diverse Instagram- en TikTok-kanalen waarop mensen er juist een sport van hebben gemaakt om het niet privé en tegen betaling te doen, maar juist online te zetten en mensen te shamen. Niet voor geld, maar voor likes en hun eigen influencerstatus.

In ieder geval kan het lucratief zijn. Bij Lazo werken 400 checkers en die ontvangen tussen de 40 en 80 euro per klus. Alles om die ‘micro-cheaters’ maar te pakken te krijgen. Iets dat in Nederland ongetwijfeld ook gebeurt, maar waar we toch vaker iets nuchterder zijn. Ook zijn er veel mensen die het gewoon niet willen weten. Maar als je je partner verdenkt en het vreet je op, dan is zo’n dienst erg praktisch.

fuck micro and macro, cheating is cheating https://t.co/h2qYcIPSby — 🍓 (@jhadesthoughts) August 14, 2024

Micro-cheating

Of het bijvoorbeeld ook wordt gebruikt om bijvoorbeeld bij scheidingen als bewijs te dienen, dat is onbekend: het is natuurlijk ook de vraag in hoeverre er sprake is van uitlokking. Er is immers een verschil tussen iemand die zelf volop op zoek gaat of iemand die heel comfortabel zomaar ineens een mooie man of vrouw in de DM’s heeft.

Aan de andere kant: voor wie betaalt om dit te laten checken, kunnen we ons indenken dat dat verschil niet zo relevant is. Micro-cheating is nog vrij nieuw, maar dat betekent niet dat er geen ‘examens’ voor zijn. We zien social media-platforms zelf dat niet snel aanbieden, al kunnen we ons voorstellen dat ook dat met bijvoorbeeld de komst van kunstmatige intelligentie best eens zou kunnen veranderen. Dan flirt er zonder dat je het weet straks AI met je. Misschien wel nu al…