8 grappige TikTok-accounts met Nederlandse comedy

TikTok biedt uren vermaak en je kunt je helemaal gek swipen en elke keer iets grappigs zien. Maar, welke Nederlandstalige TikTok-accounts zijn de moeite waard om te volgen? We noemen 8 grappige TikTok-accounts voor Nederlandse comedy.

1. Juffie_iris

Juf Iris is vooral leuk omdat ze de kinderen grappen laat maken. De kinderen zijn niet in beeld, alleen de stemmen en de reactie van de juf. Goed bedacht voor de privacy. Plus, als het niet grappig is, dan is het vaak alsnog wel heel schattig.

2. Supergaande

Supergaande zijn een groep bekende gasten die recht tegenover elkaar zitten en dan niet mogen lachen. Dat is niet altijd even makkelijk. En niet alleen zijn de grappen leuk: ook als je dat niet vindt, dan is het gelach van deze mannen sowieso enorm aanstekelijk.

3. Jongensuccesvol

Er wordt niet extreem veel gepost door dit account, maar het bevat allemaal grappige fragmenten van de televisie. Je zit dus niet steeds naar dezelfde hoofden te kijken dus dat biedt veel variatie.

4. Apsurd

Apsurd is een vox pop-kanaal. Vox pop betekent eigenlijk gewoon: gevraagd aan het publiek. Dit is dan ook wat er gebeurd op dit kanaal: allemaal mensen die de microfoon onder hun neus krijgen en dan antwoord moeten geven op vragen die vrij makkelijk lijken, maar toch moeilijker blijken dan gedacht.

5. Insidedutchculture

Insidedutchculture plaatst allemaal typische, maar soms ook pijnlijk herkenbare, Nederlandse tradities en momenten. Het is niet altijd grappig, maar meestal wel.

6. Kajgorgelsofficial

Kaj Gorgels is een charmante presentator en dat is onder andere omdat hij zichzelf niet zo serieus neemt. Als iets daar het bewijs van is, dan is het wel het TikTok-account dat hij runt.

@kajgorgelsofficial Meiden weekend van Anja van de frietcorner en Shanice zit er weer op!@Monica Geuze ♬ origineel geluid – kajstypetjes

7. Dylanhaegens

Dylan Haegens is groot onder kinderen en hij werkt met onder andere diverse bekende acteurs samen om sketches te maken. Leuk om eens met je kinderen te kijken.

8. Maaikevhouten

We hebben Mike eerder al genoemd, maar deze dame gaat maar door. Ze komt met allerlei leuke video’s vol grappen, waarbij woordgrappen niet worden geschuwd.