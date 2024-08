TikTok laat je met 32 mensen tegelijk chatten: maar niet iedereen

Het kopiëren van social media gaat maar door. TikTok voegt nu de mogelijkheid toe om groepschats te hebben met 32 mensen tegelijk. Hierdoor kun je makkelijker met een grote groep mensen TikToks delen. Als je tenminste boven de 16 bent, want anders heb je die optie niet.

TikTok met 32 man

In een blog legt TikTok uit: “Bekijk, becommentarieer en reageer samen in realtime, waardoor elke interactie dynamischer en verbondener wordt. Mensen kunnen speciale groepen samenstellen met maximaal 32 mensen via groepschat en gemakkelijk hun favoriete video’s delen. Groepschats zijn, net als Direct Messaging, niet beschikbaar voor jongeren van 13 tot 15 jaar. Om oudere tieners van 16-17 jaar te laten profiteren van de voordelen van deze functie, nemen we belangrijke maatregelen om de communicatie met vreemden te blokkeren.”

Het is dus een groepschat zoals we die kennen van WhatsApp, waarin je dus mensen toevoegt die je kent. Voor de 16- en 17-jarigen geldt dat ze alleen kunnen meedoen als er één gemeenschappelijke vriend of meer in de groep zit. Er zijn ook mute- en blokkeringsopties voor wie het een beetje te veel vindt om wer een groepschat erbij te hebben. Het aantal groepen dat iemand kan maken is overigens wel aan banden: je kunt niet ontelbaar veel groepen maken en mensen daarmee lastig vallen.

LE SSERAFIM dance with BTS’ Jungkook to their new single ‘Perfect Night’ in new TikTok. pic.twitter.com/nuMmZU3W1j — Pop Base (@PopBase) October 27, 2023

Je kunt een groepschat beginnen op TikTok door naar het inbox-knopje te gaan. Je tikt dan ‘Chat’ aan en selecteert welke vrienden erbij mogen zijn. Dan kies je ‘Start group chat’ en kan het feest beginnen. Je kunt jezelf ook bij een groepsgesprek voegen, maar dat kan alleen als je bent uitgenodigd door mensen die je ook terugvolgt. Zo wordt voorkomen dat vreemde crypto-oplichters, phishers en porno-accounts je om de haverklap toevoegen in een groepsgesprek. Als je niemand toestaat om je überhaupt een bericht te sturen, dan krijg je helemaal geen uitdaging.

Pikken van anderen

Het is een nieuwe manier van TikTok om zichzelf steeds verder neer te zetten als hét social medium voor alles. De foto-mogelijkheden zijn bijvoorbeeld steeds beter en het leent duidelijk veel van andere social media, zoals andere social media dat ook bij TikTok hebben gedaan (Instagram Reels anyone?). Het heeft al een flinke schare aan fans, dus om die nog dichterbij te houden is het heel slim om steeds meer te pikken van andere platforms. Het is alleen afwachten of het op een gegeven moment niet te veel wordt, waardoor de app zijn overzichtelijkheid verliest.