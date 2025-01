TikTok dreigt offline te gaan in de VS: Wat betekent dit voor gebruikers?

De populaire video-app TikTok staat op het punt zijn activiteiten in de Verenigde Staten stil te leggen. Dit zou al vanaf zondag kunnen gebeuren, afhankelijk van de uitkomst van een rechtszaak over de ‘Protecting Americans From Foreign Adversary Controlled Applications Act’. Deze wetgeving richt zich specifiek op het beperken van sociale media-apps die worden beheerd door buitenlandse entiteiten, zoals het Chinese ByteDance, het moederbedrijf van TikTok.

Wat houdt de nieuwe wetgeving in?

De wetgeving beoogt het verbieden van apps die eigendom zijn van landen die door de VS als buitenlandse tegenstanders worden beschouwd. De Amerikaanse regering vreest dat TikTok gebruikersgegevens deelt met de Chinese overheid, wat een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. Als de wet wordt gehandhaafd, wordt het illegaal voor App Stores zoals die van Apple en Google om TikTok aan te bieden. Ook internetproviders mogen de toegang tot de app niet meer faciliteren, met forse boetes voor overtredingen.

Wat betekent dit voor gebruikers?

Als TikTok offline gaat, zullen Amerikaanse gebruikers die de app proberen te openen een melding ontvangen waarin ze worden geïnformeerd over het verbod. Dit betekent dat miljoenen Amerikanen geen toegang meer zullen hebben tot de app, tenzij ze een VPN gebruiken of andere creatieve oplossingen zoeken. De exacte impact op bestaande accounts en opgeslagen content is nog onduidelijk, maar het kan betekenen dat veel gebruikers de toegang tot hun content verliezen.

ByteDance weigert verkoop

ByteDance, het moederbedrijf van TikTok, heeft tot nu toe geweigerd om de Amerikaanse tak van TikTok te verkopen. Volgens bronnen dicht bij het bedrijf zou een verkoop geen garantie bieden dat de app weer wordt toegestaan in de VS. Dit betekent dat de sluiting van TikTok mogelijk onafwendbaar is als de nieuwe wet wordt doorgevoerd.

Alternatieven in opkomst

De onzekerheid rondom TikTok heeft geleid tot een toename in populariteit van alternatieve platforms, waaronder andere Chinese sociale media-apps zoals Lemon8 en Xiaohongshu. Deze platforms trekken nu al miljoenen nieuwe gebruikers aan. Echter, ook deze apps kunnen in de toekomst worden geconfronteerd met soortgelijke beperkingen.

Wat zijn de gevolgen op lange termijn?

Het verbod op TikTok in de VS heeft niet alleen gevolgen voor gebruikers, maar ook voor de bredere sociale media-industrie. Het laat zien hoe geopolitieke spanningen steeds meer invloed krijgen op technologie en gebruikersvrijheid. Tegelijkertijd roept het vragen op over de toekomst van andere populaire apps met buitenlandse eigenaren.

Conclusie

De mogelijke sluiting van TikTok in de VS markeert een belangrijke verschuiving in de relatie tussen technologie, politiek en gebruikersvrijheid. Of TikTok definitief offline gaat, hangt af van de beslissing van het Hooggerechtshof. Voor nu lijkt het erop dat miljoenen Amerikanen zich moeten voorbereiden op een toekomst zonder hun favoriete app.

Mogelijk redding nabij via Trump?

De aanstaande Amerikaanse president Donald Trump overweegt een presidentieel decreet uit te vaardigen dat de handhaving van de TikTok-verkoop-of-verbod-wet met 60 tot 90 dagen zou opschorten, meldde The Washington Post woensdag, onder verwijzing naar twee bronnen die bekend zijn met de kwestie.