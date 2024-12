Trump probeert nu TikTok te redden via het Hooggerechtshof

Donald Trump, die binnenkort wordt geïnaugureerd als president van de Verenigde Staten, heeft het Hooggerechtshof gevraagd om een wet tegen te houden die TikTok in de VS zou verbieden. De wet, die door de huidige president Joe Biden is ondertekend, verplicht het Chinese moederbedrijf ByteDance om TikTok vóór 19 januari 2025 te verkopen, anders wordt de populaire app verboden. De reden? Nationale veiligheidszorgen over de invloed van China.

Trump’s opvallende draai

Opvallend genoeg stond Trump in zijn eerdere ambtstermijn juist bekend om zijn harde standpunt tegen TikTok. In 2020 probeerde hij het platform al te verbieden, tenzij ByteDance het aan een Amerikaans bedrijf zou verkopen. Tijdens de presidentsverkiezingen van 2024 gebruikte Trump echter zelf TikTok effectief om jongeren te bereiken, wat mogelijk zijn kijk op het platform heeft veranderd.

In zijn verzoek (PDF) aan het Hooggerechtshof stelt Trump dat een verbod op TikTok miljoenen gebruikers zou schaden en een diplomatieke oplossing de voorkeur verdient. Zijn team suggereert dat het mogelijk is om TikTok te laten opereren onder Amerikaanse voorwaarden zonder een volledig verbod.

Rechtszaak rond grondrechten

Het Hooggerechtshof zal op 10 januari 2025 pleidooien horen over de grondwettelijkheid van de wet. TikTok heeft eerder al een rechtszaak aangespannen, waarin het stelt dat de wet in strijd is met het Eerste Amendement, dat vrijheid van meningsuiting beschermt. ByteDance argumenteert dat er geen concreet bewijs is dat TikTok een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid en dat de wet gebaseerd is op speculaties.

Wat staat er op het spel?

De uitkomst van deze zaak zal bepalend zijn voor de toekomst van TikTok in de VS, maar ook voor andere buitenlandse technologiebedrijven die actief zijn op de Amerikaanse markt. Een verbod kan een precedent scheppen dat verregaande gevolgen heeft voor hoe de VS omgaat met buitenlandse technologie en dataregulatie.

Voor TikTok-gebruikers betekent het dat de populaire app op het punt staat om te verdwijnen of drastisch te veranderen. Ondertussen blijft het debat over de balans tussen nationale veiligheid en vrijheid van meningsuiting centraal staan.

Het gaat nu om meer dan TikTok

De strijd om TikTok is niet zomaar een juridische zaak; het is een botsing van technologie, geopolitiek en persoonlijke vrijheden. Terwijl Trump probeert de app te redden, kijkt de wereld toe hoe deze zaak een precedent zal scheppen voor de toekomst van techbedrijven in de VS. Wordt vervolgd op 10 januari 2025.