​TikTok versus Amerika: zo staat het er nu voor

De Verenigde Staten zijn niet zo happig op de app TikTok. Het is extreem populair, maar het is niet van Amerikaanse komaf, wat verder veel technologie die in dat land wordt gebruikt wel is. Bovendien heeft specifiek het land van herkomst van de uitgever van TikTok, Bytedance, er alles mee te maken dat TikTok nu zo’n probleem is voor de Verenigde Staten. Dat is namelijk China. Het gevolg? Uit angst voor spionage wil de Verenigde Staten TikTok nu verbieden. Maar, kan dat zomaar?

Ban voor TikTok In principe kan Amerika het bedrijven uit andere landen heel moeilijk maken. Sterker nog, dat heeft het ook al eerder gedaan. Het heeft Huawei’s smartphonesucces volledig gedwarsboomd door het bedrijf de toegang tot Amerikaanse tech te ontzeggen. Huawei mag geen Google-diensten gebruiken, dus heel Android wordt dan al ingewikkeld, naast dat veel andere apps ook Google-diensten gebruiken om bijvoorbeeld de locatie vast te stellen van de telefoongebruiker. De Verenigde Staten hebben eerder laten zien meedogenloos te kunnen zijn naar Chinese bedrijven, dus waarom niet nog eens?

Het lijkt erop dat TikTok wel een iets eerlijkere kans krijgt: zo moest de CEO afgelopen week zijn zegje komen toen bij het congres. Of nou ja, eigenlijk werd hij 4,5 uur lang ondervraagd over de technologie. Daaruit kwamen wat opvallende uitspraken en feiten naar voren. Zo werd pijnlijk duidelijk dat de regelgevers in de VS eigenlijk allemaal wel tegen TikTok waren. Er werd door zowel de Republikeinen als de Democraten enorm sceptisch naar de app gekeken.

Amerika versus China Op zich wel bijzonder, dat zo’n ‘gezamenlijke vijand’ de twee nou ja, aartsvijanden, bij elkaar weet te brengen. Er werd niet eens genoemd dat er maar liefst 150 miljoen Amerikanen zijn die TikTok geweldig vinden en dat er dan 5 miljoen bedrijven op TikTok bestaan uit het land. Er werd duidelijk op één ding gezeten en dat was de gezamenlijke anti-politiek jegens TikTok. Nu gaan er zeker dingen niet goed, vergis je niet. TikTok heeft in China medewerkers zitten die toegang hebben tot wat Amerikaanse data. TikTok heeft hiervoor al een oplossing voorgesteld in de vorm van Project Texas, waarbij Amerikaanse TikTok-data in de VS blijft, opgeslagen bij Oracle, maar dit project is nog niet helemaal volledig van de grond gekomen. En dat helpt TikTok niet: immers is de conclusie dan: als medewerkers van TikTok in China de data kunnen zien, dan kunnen mensen van de Chinese overheid dat ook.

En Facebook dan? TikTok heeft nog wel iets achter de hand, dat het ook al hier en daar heeft ingezet: het Cambridge Analytica-schandaal van Facebook. Dat was ook niet bepaald netjes en daar refereerde hij dan ook een paar keer aan, terwijl hij compleet werd gegrilld door de congresleden. Cambridge Analytica was ook nog eens een Brits bedrijf, dus ook dat maakt het een internationale zaak, waar Facebook natuurlijk zeker ook voor bij het congres moest verschijnen, maar vrij makkelijk af is gekomen. Het is nu aan de beleidsmakers in de VS om te gaan bedenken wat ze met TikTok gaan doen. Toch een volledige ban? Het zal ons, gezien de sfeer de afgelopen week, niets verbazen. Hoewel, aan de andere kant heeft de CEO van TikTok zich enorm positief in de kaart gespeeld bij de buitenwereld, die vooral geshockeerd was over de kwaliteit van de vragen die de beste man werden gesteld, waardoor hij nu eerder een soort sterrenstatus verwerft dan dat hij als de boeman wordt neergezet die de VS mogelijk wil neerzetten.