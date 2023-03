TikTok zit dicht tegen verbod in Amerika

TikTok is binnenkort misschien niet meer beschikbaar in de Verenigde Staten. De app wordt mogelijk verboden door president Joe Biden. Er zijn al vaker zorgen geuit over de app, omdat deze uit China afkomstig is, maar nu zijn twee Amerikaanse senatoren al bezig met een wetsvoorstel om te zorgen dat de president de video-app kan verbieden.

TikTok is een flink charmeoffensief begonnen tegen de Verenigde Staten, nadat het moest aangeven dat zijn medewerkers toegang hadden tot de informatie van gebruikers in de VS (en in Europa). Het beloofde vervolgens dat het een speciaal kantoor zou openen waar er dan door de VS uitgezochte medewerkers zouden werken aan de data binnen TikTok, maar waarschijnlijk heeft het land daar niets aan. Het wil waarschijnlijk gewoon van Bytedance af, het moederbedrijf van TikTok. TikTok is machtig en wint terrein dat eerder toebehoorde aan Amerikaanse social media zoals Twitter en Instagram. Dat er ook nog vreemde ‘weerballonnen’ door China zijn opgelaten in de VS zorgt er helemaal voor dat de Amerikaanse overheid op scherp staat.

Het wetsvoorstel gaat verder dan alleen TikTok . Het idee is dat de Amerikaanse president straks technologie uit het buitenland mag verbieden. Een enorm verregaande wet, al hebben we de afgelopen jaren al gezien dat de Verenigde Staten erg creatief kan zijn in het onmogelijk maken van buitenlandse technologie. Zo verbiedt het Amerikaanse bedrijven al heel lang om zaken te doen met Huawei, waardoor dat bedrijf -dat zeker geen slechte smartphones maakte- niet meer kon bouwen op Android en Google-diensten. Iets wat desastreus is geweest voor de smartphonetak van het bedrijf.

Nederlandse bezwaren

Ook in Nederland heeft niet iedereen het op TikTok. Zo wil bijvoorbeeld de ChristenUnie liever van de app af, om zo kinderen te beschermen. Kinderen krijgen met deze app (die al toegankelijk is door alleen maar te downloaden, er is geen account nodig) toegang tot allerlei filmpjes die niet allemaal evenzeer bestemd zijn voor hun jonge ogen. Het is dus niet zozeer de afkomst van de app die een rol speelt, maar meer wat de app doet. TikTok probeert wel in Nederland duidelijk te maken hoe het kinderen beschermd, zoals we vorig jaar schreven in ons artikel over hoe TikTok een soort Volvo van social media en video-apps wil zijn.

In de Verenigde Staten zien ze dus heel andere problemen door de immens populaire app. Iets waar TikTok zelf ook al op heeft gereageerd. “Een Amerikaans verbod op TikTok leidt tot een stop op de verspreiding van de Amerikaanse cultuur bij miljarden mensen over de hele wereld.” Hoewel we de Amerikaanse cultuur alsnog volop gevoed krijgen door games, films en Amerikaanse bedrijven, is het wel zo dat TikTok met zijn grote trends enorm veel mensen bereikt. Trends die ook vaak hun oorsprong vinden in de Verenigde Staten.