Ook Nederland wantrouwt TikTok steeds meer

De politiek zou graag zien dat TikTok niet meer op de werktelefoon van ambtenaren wordt gezet. Opmerkelijk, want apps als WhatsApp mogen wel. Het heeft alles te maken met het land van herkomst van TikTok, want dat is China. Waar er in de Verenigde Staten wordt gewerkt aan een verbod op dit videoplatform, doen we het in Nederland nog rustig aan, maar één ding is duidelijk: ook in ons land wordt TikTok wantrouwt.

Nederland versus China We hebben het gezien bij Huawei: dat bedrijf mag ook op veel plekken geen netwerktechnologie meer leveren, uit angst voor spionage door de Chinezen. Recentelijk heeft Nederland zelfs een verbondje gesloten met Japan en de Verenigde Staten over de productie van chipmachines. Zo mogen Nederlandse fabrieken niet zomaar met China handelen als het om chiptechnologie gaat. Er is dus wel degelijk iets gaande tussen ook Nederland en China. Dat blijkt nu ook uit de wens van het Kabinet om TikTok vooral niet op de werktelefoons van ambtenaren te hebben. De app is enorm populair onder kinderen, dus veel ouders zetten de app op hun telefoon voor hun kroost. Naast dat kinderen van onder de 13 TikTok helemaal niet zouden moeten gebruiken, is het dus om andere redenen niet zo verstandig om die video-app op je telefoon te zetten. Het kabinet luistert hierbij naar advies van de Nederlandse geheime dienst en het stemmen met een Kamermeerderheid op het plan om rijksambtenaren te vertellen dat ze die app vooral van hun smartphone moeten bannen.

TikTok in de ban Het is niet zomaar dat de AIVD dit advies uitgeeft. Zo meent het dat apps uit slle landen die een offensief cyberprogramma tegen Nederland hebben niet thuishoort op de telefoon van iemand die bij de overheid werkt. De kans op spionage is te groot. Zeker bij Bytedance, het bedrijf achter TikTok: daar zou de Chinese overheid flink wat invloed hebben. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er allerlei gevoeligheden van de ambtenaren over ons land, zo wegsijpelen naar China. Nu zal je je waarschijnlijk afvragen: waarom mogen ambtenaren überhaupt zelf apps installeren op hun werktelefoon: dat lijkt een nogal gevaarlijke praktijk. Wel, daar is de overheid zich wel degelijk van bewust. Het is de bedoeling om te zorgen dat alle apps worden verboden, maar alleen goedgekeurde apps op een witte lijst komen te staan waardoor je die wel kunt downloaden en gebruiken. Het is dus niet zo dat het alleen aan TikTok ligt: er is nog veel meer aan de hand.