​Nederlandse overheid wil China geen chipmachines meer verkopen

De Nederlandse overheid heeft in overeenstemming met Japan en de Verenigde Staten besloten om China niet te helpen chips te fabriceren. Of eigenlijk: tegen te werken. De ASML-fabriek in Veldhoven mag geen chipmachines meer produceren voor dat land.

Chipfabrikanten Japanse chipfabrikanten en Amerikaanse chipfabrikanten zullen ook geen chipmachines meer verkopen aan China, schrijft Bloomberg. De reden voor dit besluit is dat deze landen niet willen dat China te snel groeit in de tech. Zo zagen we eerder al dat Amerika allerlei verboden oplegde aan Amerikaanse bedrijven om nog zaken te doen met Huawei, dat erg nauwe banden zou hebben met de Chinese overheid. Ook andere Chinese bedrijven zijn in Amerika in de ban gedaan. Ze willen deze technologische ontwikkelingen tegenhouden omdat ze bang zijn dat de onwikkelingen worden ingezet door het Chinese leger. De Verenigde Staten denkt dat het de democratie in ‘onze’ wereld negatief beïnvloedt. Daar denkt Nederland blijkbaar hetzelfde over, waardoor er een verbod komt op het verkopen van chipmachines aan China. Nu hebben we daar niet enorm veel fabrikanten van in ons land, maar ASML is wel een flinke.

In verkeerde handen Er lijkt steeds wat meer angst te heersen voor technologie. Consumenten merken het bijvoorbeeld aan de vele kunstmatige intelligentietools die de laatste tijd de kop opsteken, omdat die het heel visueel maken hoe kunstmatige intelligentie kan werken (terwijl dit al jaren volop in hun smartphones, hun streamingdiensten en social media zit ingebakken). Ook vrezen sommige mensen omdat er nog onvoldoende moderne wet- en regelgeving tegen bepaalde technologische ontwikkelingen is. In Europa wordt wel gekeken naar een manier om bepaalde kunstmatige intelligentie te beperken en zijn er ook zeker regels die erop slaan, maar de technologische ontwikkelingen maken steeds harder voorsprongen die de toch vaak wat langzame wetgevingsprocessen niet kunnen bijbenen. Een chipmachine kan zorgen dat wapensystemen sneller worden ontwikkeld, zeker in combinatie met kunstmatige intelligentie kunnen hiermee bijvoorbeeld zelfschietende systemen worden gemaakt. Een autonoom systeem, een soort robot, die zonder tussenkomst van de mens ‘besluit’ om tot schieten over te gaan. Enorm gevaarlijk, waardoor Nederland hoopt met dit soort verzoeken aan ASML te zorgen dat die ontwikkeling minder snel gaat: hem helemaal tegenhouden is onmogelijk, China heeft zelf ook chipfabrieken, maar door China niet zo makkelijk toegang te geven tot innovatieve, Westerse technologie hoopt het wat vertraging te veroorzaken.

ASML ASML is de enige fabrikant op de wereld die ultraviolet lithografische machines kan maken en is daarom erg populair. ASML haalt 15 procent van zijn inkomsten uit China, dus dat is flink. Maar als enige bedrijf ter wereld een bepaald, zeer gewild item produceren betekent ongetwijfeld dat er bij ASML niet heel veel wordt gemerkt van de restricties. Onze overheid treedt niet heel openlijk naar buiten over de restricties tegen China. Er werd door veel ministers wat vaag over gedaan. Dat is echter een bewuste keuze, omdat het volgens Rutte een gevoelig onderwerp is.