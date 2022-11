Google en Renault maken samen een softwaregedreven auto

Toch hoef je het niet per se heel negatief te zien: het is de bedoeling dat de samenwerking uiteindelijk zorgt voor een nog betere auto. Er zit een ingebouwde Assistent in, een Play Store en Maps. Het klinkt hierdoor meer als een soort Tesla, waarbij je op één console (scherm) vanalles in de auto kunt aansturen. Bovendien heeft Google geen toegang tot de data van alle merken. Het is gaat alleen om Renault, Dacia, Alpine en Mobilize. Google is daarbij de cloudprovider, naast dat het uiteraard het besturingssysteem levert dat op Android is gebaseerd.

Google en Renault (dat een van de grootste autogroepen ter wereld is, met onder andere merken als Renault, Nissan en Mitsubishi) werkten al jaren samen, maar breiden die samenwerking nu uit. Het idee is dat de nieuwe auto gebruikmaakt van Google Android Automotive. Hierbij wordt er data gestuurd naar de servers van Google. Een heel logische stap dat juist Google met Renault gaat samenwerken: het verzamelt al vele jaren data en dit is nog meer data die nu in handen komt van Google.

Technologie die uiteindelijk moet zorgen voor een betere rij-ervaring met allerlei diensten, die je uiteraard niet allemaal kunt gebruiken tijdens het rijden. Net als bij Tesla, waarin je niet kunt gamen tenzij de auto in parkeermodus staat. Dat is nu ook al het geval bij Android Auto: je kunt niet alles via je telefoon doen als je op Android Auto zit: hij geeft dan ook aan dat iets niet kan omdat de auto rijdt.

Het betekent dan ook dat er miljoenen nieuwe auto’s komen met daarin Android als besturingssysteem. Het idee is dat er ook een digitale tweeling wordt gemaakt, waarbij virtueel nieuwe mogelijkheden kunnen worden getest voor de auto. Het is een soort virtuele kopie die alle mogelijkheden van de auto heeft, waarbij kan worden gekeken hoe bepaalde kunstmatige technologie zich staande houdt.

Persoonlijker door kunstmatige intelligentie

Het voordeel van kunstmatige intelligentie is dat het -net als bij bijvoorbeeld een slimme wasautomaat- ook duidelijker kan vertellen wat er bijvoorbeeld mis is met de auto. Zo krijg je niet gewoon een error en dan moet je naar de garage, maar krijg je meer informatie over wat er mis is en wat de vervolgstappen zijn. Daarnaast kan een auto ook persoonlijker worden: hij leert rekening houden met je manier van rijden en plekken waar je vaak naartoe gaat. Het gaat nog verder, want het idee is ook dat verzekeringen zo data kunnen krijgen bij bijvoorbeeld ongelukken.

Die verhoogde toepassing van kunstmatige intelligentie is zeker niet origineel: veel bedrijven willen Tesla inhalen (of als het even kan natuurlijk voorblijven) door steeds meer nieuwe technologische snufjes aan auto’s toe te voegen. Elke keer als Tesla met iets nieuws komt, dan wordt dat immers breed uitgemeten omdat het weer helemaal nieuw is voor de autowereld en veel andere merken willen die status ook verwerven. Google zeker: dat is al langer bezig met automotive en zal dat nu ook steeds meer doen, helemaal nu Apple aan een eigen Apple Car schijnt te werken.