Ford wisselt pas in 2023 naar Android Auto

Ford stapt pas in 2023 over op Android Automotive. Het automerk was van plan om in 2022 de overstap te maken naar het in-auto systeem, maar moet nu tot de conclusie komen dat dat niet haalbaar is. Het is nog steeds de bedoeling om de wissel wel te doen, maar dan pas volgend jaar.

Volgens Ford-ceo Jim Farley loopt de fabrikant maanden achter op schema, schrijft TheVerge . Hij zegt: “We boeken veel vooruitgang. Ik ben erg onder de indruk van het team dat Google hiervoor heeft samengesteld. Ze zijn erg meegaand - je kunt je voorstellen dat we geen generieke oplossing willen voor het instrumentenpaneel voor de Mustang. We willen het in één keer goed doen. Maar het is iets vertraagd, dus dat zal later in de herfst zijn."

Het is spijtig voor mensen die al een F-150 Lightning hebben besteld, want die auto’s worden uitgeleverd met Sync 4 en kunnen niet worden geüpgrade. Ford kondigde de samenwerking met Google aan in februari van dit jaar. Het zou zijn eigen infotainmentsysteem dat gebaseerd is op Blackberry QNX laten schieten voor het besturingssysteem voor auto-entertainment van Android.

Android Automotive

De eerste auto met Android Automotive was Polestar 2, een elektrische auto die je hier en daar in Nederland ook kunt zien rijden. Android Automotive lijkt veel op Android zoals we dat kennen van smartphones. Zo kun je navigeren met Google Maps, praten tegen de Google Assistant (wel zo handsfree) en kun je via Spotify muziek afspelen. Het voordeel is dat het gebruikmaakt van het touchscreen van de auto en al is voorgeïnstalleerd, waardoor je je telefoon niet nodig hebt (en dus ook niet in verleiding komt om toch appjes te lezen).

Het gaat echter verder dan dat, want Android Automotive kan ook communiceren met de sensoren in de auto, waardoor het je bijvoorbeeld kan vertellen hoe vol de accu nog is en waar je het dichtstbijzijnde laadstation kunt vinden. Google Maps houdt zelfs rekening met de actieradius van je bolide wanneer je een rit wil plannen.