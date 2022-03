Ford heeft grote plannen met EV’s in Europa

Nog niet zo heel lang geleden maakte Ford bekend dat het haar EV en ICE takken opsplitste. Vandaag heeft de Europese tak van de autofabrikant haar nieuwe, ambitieuze, plannen op het gebied van elektrisch rijden ontvouwd. Onderdeel van die plannen is de introductie van maar liefst zeven nieuwe EV-modellen tussen nu en eind 2024. Die moeten ertoe gaan bijdragen dat Ford vanaf 2026 haar doelstelling om meer dan 600.000 EV’s per jaar te verkopen, kan gaan halen.

Zeven nieuwe elektrische Ford’s

Vorig jaar introduceerde Ford de Mach-E die het in Nederland meteen verbazingwekkend goed deed. Met ruim 4100 verkochte exemplaren was het meteen de op drie na beste verkochte EV van 2021. Dit jaar werd al de Mach-E GT toegevoegd aan de RV-portfolio van Ford en nog voor de zomer verschijnt de E-Transit.

Vandaag heeft Ford de komst van nog eens zeven nieuwe EV’s aangekondigd. Drie personenauto’s, waaronder een nieuwe elektrische Puma en vier bedrijfsvoertuigen, zonder daar vooralsnog al te veel over uit te wijden.

1,2 miljoen EV’s in Keulse fabriek

Al die EV’s moeten natuurlijk ook geproduceerd gaan worden. Daarvoor gaat Ford onder andere 2 miljard dollar investeren, onder andere voor een assemblagefabriek voor accu’s, in haar fabriek in Keulen. Daar moeten de komende vier jaar in totaal 1,2 miljoen EV’s van de band rollen.

De eerste EV die daar geproduceerd gaat worden, is een nieuwe middelgrote cross-over met vijf zitplaatsen worden. Meer details over die nieuwe Ford, zoals de naam, worden later dit jaar bekend gemaakt. Daarnaast onthulde Ford vandaag ook dat er in Keulen ook nog een tweede EV, een sport-crossover gebouwd gaat worden.

Behalve Keulen zal ook de fabriek ik Craiova, in Roemenië, een belangrijke rol gaan spelen bij de productie van nieuwe Ford EV’s voor de Europese markt. Daar wordt vanaf 2024 de nieuwe Puma EV geproduceerd en, later, ook nieuwe elektrische modellen van de Transit Courier en de Tourneo Courier.