Met de Ford Mustang Mach-E kun je snelladen in 10 minuten

Het zou dus eigenlijk de verrassing van dit jaar moeten worden maar door Covid-19 zijn ook de autofabrikanten hard getroffen. Het uitleveren van nieuwe auto’s is een nachtmerrie voor de industrie. Wanneer kunnen fabrieken weer opstarten, net als die honderden toeleveranciers? Voordat een fabriek voor de productie van auto’s op volle toeren kan draaien moet een heel ecosysteem weer op gang komen. Het betekent dat al die reeds verkochte auto’s in de showroom eerst nog geproduceerd moeten worden voordat men kan beginnen aan nieuwe orders. Voor nieuwe modellen zoals de Mach-E is dat minstens zo’n grote uitdaging. "De Ford Mustang Mach-E stond oorspronkelijk gepland voor Q3 maar niets is op dit moment zeker", zegt een woordvoerder van Ford . Natuurlijk hoopt het merk dat het uitleveren van deze nieuwe elektrische auto nog dit jaar op gang komt. Maar dat geldt eigenlijk voor alle auto’s.

De volledig elektrische Ford Mustang Mach-E had eigenlijk de verrassing van het jaar moeten worden. Het icoon wordt elektrisch. De liefhebber met een originele Mustang uit de vorige eeuw maak je er misschien niet echt blij mee, maar er is ook een grote groep van mensen die de overstap naar elektrisch rijden wil gaan maken. En dan is de Mustang Mach-E plotseling een grote concurrent voor heel wat andere merken. Zet hem maar eens tegenover een Tesla model 3, dan begrijp je de vorige zin wat beter.

Ruim 100 kilometer rijden met 10 minuten laadtijd

Helaas gaat het te vaak bij elektrische auto’s over de range. Hoeveel kilometer kun je rijden met en volle batterij? Een volstrekt overbodige discussie als je gebruik maakt van de beschikbare technologie. Wanneer je bijvoorbeeld je agenda koppelt vertellen slimme apps je wat het ideale laadschema is. Dus letterlijk: wanneer en waar je moet laden. Een 3-fase lader bij je woning is de meest ideale situatie. Onderweg houdt je energiemanagementsysteem exact bij wanneer je 'aan de stekker' moet. Snelladen is natuurlijk het meest ideale. En daarvoor heeft Ford wel goed nieuws voor toekomstige Mach-E rijders.

Nieuwe praktijktestresultaten van Ford tonen aan dat de elektrische Ford Mustang Mach-E gemiddeld 119 kilometer kan rijden na slechts tien minuten laden bij een snellader. De test is uitgevoerd met laders van het merk IONITY. Met hun technologie kan de Mustang Mach-E tot 30 procent sneller laden (gemiddeld 26 kilometer extra) dan eerder werd verwacht in conservatieve computersimulaties. De metingen zijn verricht met een Mustang Mach-E met extra bereik, en dus de grootste batterij, (98,8 kW) en achterwielaandrijving (RWD).

Testresultaten Ford Mustang Mach-E

De Ford Mustang Mach-E met vierwielaandrijving (AWD) kan naar verwachting na tien minuten laden gemiddeld 107 kilometer rijden. Het batterijpakket van zowel de AWD- als RWD-versie moet in 45 minuten van tien tot tachtig procent kunnen worden opgeladen.

Voor de Ford Mustang Mach-E met standaard batterij (75,7 kWh) en achterwielaandrijving (RWD) is tien minuten laden goed voor gemiddeld 91 kilometer actieradius. Voor de AWD-versie is dat 85 kilometer. De laadtijd van tien tot tachtig procent bedraagt 38 minuten. De Mustang Mach-E heeft een beoogd elektrisch rijbereik tot 600 kilometer volgens de WLTP meting.

Mach-E First Edition inmiddels uitverkocht

De volledig elektrische Mustang Mach-E maakt deel uit van een uitgebreid EV-modellenoffensief van Ford. Het model is een van de achttien geëlektrificeerde modellen die Ford voor het einde van 2021 in Europa introduceert. De prijs van de Ford Mustang Mach-E begint in Nederland bij 49.925 euro voor een basisuitvoering met achterwielaandrijving en 450 kilometer range (WLTP). De First Edition is inmiddels uitverkocht.