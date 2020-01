Amerika’s bestverkochte SUV komt naar Nederland: Ford Explorer Plug-In Hybrid

In Amerika staat de Ford Explorer sinds zijn introductie in 1991 bovenaan de lijstjes van best verkochte SUV's. Het is daar dan ook een van de meest herkenbare voertuigen in het Amerikaanse straatbeeld.

Maar vanaf dit jaar gaan we ze ook wat vaker in Nederland zien. De Ford Explorer maakt namelijk de definitieve oversteek naar Europa. De speciaal voor Europa ontwikkelde geëlektrificeerde versie van Amerika’s bestverkochte SUV maakt indruk en was een van de Eyecatchers op de Autosalon van Brussel.

Hij komt beschikbaar als één ‘fully-loaded’ ST-Line. Alle mogelijke denkbare comfortopties en assistentiesystemen zijn namelijk standaard. De enige keuze die jij dan nog moet maken is de kleur.

Krachtige Plug-In Hybrid

De nieuwe Ford Explorer Plug-In Hybrid combineert een 267 kW (363 pk) sterke 3.0-liter V6 EcoBoost benzinemotor met een 75 kW (102 pk) sterke elektromotor die samen een systeemvermogen van 336 kW (457 pk) en een maximumkoppel van 825 Nm produceren. Hij kan tot 48 kilometer volledig elektrisch rijden en een aanhanger met een geremd gewicht van 2.500 kg trekken. En voor zo'n beetje alle omstandigheden is er een aparte rijmodi: EV Auto, EV Now, EV Later en EV Charge. De vierwielaandrijving zorgt samen met de tientrapsautomaat en zeven verschillende rijmodi altijd voor optimale prestaties: of het nu gaat om emissievrij rijden in de stad of off-road rijden.