Soms moet je even zwijgen, Ford komt met een elektrische Mustang Cobra

Eigenlijk moet je deze aankondiging beginnen met "Doe effe normaal joh", een Mustang Cobra met 1.400 Pony's, dat slaat helemaal nergens op. Tenzij je een die-hard petrolhead bent. Dan lees je, Mustang dat is altijd al bingo, Cobra je adrenaline verdubbeld zich direct, 1.400 paardenkrachten hierna zwijg je. Too much in één zin. Als autoliefhebber trek je dit niet.



Nu hebben ze bij Ford performance sowieso al een geweldige reputatie maar een elektrische dragracer bouwen, dat is van een ander orde. Je vraagt je direct af wat voor vermogen er wordt losgelaten op deze auto en de bestuurder. Geen opbouwend vermogen als je het gas indrukt maar direct 1.400 Pony's en een koppel van 1.500 Nm. Of je in leven blijft weet ik niet maar een normaal mens heeft na 1 seconde zijn ogen in z'n achterhoofd. Dit heet performance, dit is puur vermogen en vooral je ballen laten zien. Was getekend Ford Performance. Tot zover mijn eerste reactie en gevoel. Wat hieronder staat zijn de gegevens van Ford. Details die zeker het lezen waard zijn maar pas als de adrenaline is gezakt. Doe effe normaal vrienden van Ford.