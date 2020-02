​De Ford Puma in een nieuwe vachtje, een verleidelijke hybride crossover

Wij mochten ‘m testen in het zonnige Marbella. Ford had het leuk aangepakt en gaf ons de keuze tussen een relaxing of active programma. Die was snel gemaakt, met nog steeds die sportieve ‘90 coupé op mijn netvlies. Active, natuurlijk! Want daar hoort ook een active Puma bij en glimlachend stap ik de vette Dessert Island Blue ST-Line X versie in. Ik druk op de startknop en zie vanuit een swoosh een blauw/roze Puma in het digital display op het dashboard verschijnen. Welkom in de Puma. Deze rappe Puma – hij doet zijn naam eer aan – heeft een 1 liter EcoBoost Hybrid motor en 155PS. Met wat leuke extra’s: sport tuned suspension, check. Sportief leren handzaam stuurtje, check. Leren sportieve kuipstoelen, check. B&O sound system (ja, belangrijk voor lange ritten die ja graag wil maken in deze crossover), check. Zomaar even een greep uit de standaard uitrusting. Optioneel is de Large rear spoiler, die op de versie natuurlijk niet mag ontbreken. Let’s put some miles on this baby!

Kennen we ‘m nog, de Ford Puma? Na even neuzen in de Ford-stal heeft dit solide Amerikaanse automerk de Puma eruit getild en een complete make-over gegeven. Het resultaat? Een verleidelijke hybride crossover met de befaamde Ford EcoBoost motor. De Puma met een prachtig nieuw vachtje. Hoewel: de bolle koplampen doen je nog een beetje denken aan die kleine sportieve coupé uit de jaren ‘90. De nieuwe Ford Puma is vergelijkbaar met de Fiesta, maar dan net iets groter en ruimer, vooral qua laadruimte.

Ford Puma ST-Line X

Het is dynamisch rijden in de ST-Line met genoeg power om in z’n 4 de berg op te gaan. Nu is dat natuurlijk niet mijn keuze, dus ik schakel terug en vlieg vooruit de kammen over. De Puma gromt vermakelijk en stuurt keurig en strak de bochten door, hij plakt redelijk goed op de weg. Er is dan ook aan alle veiligheid gedacht: cross traffic alert met actief remsysteem, road egde (in alle weersomstandigheden op de weg blijven), waarschuwing als je de verkeerde weg inrijdt, intelligent speed assist en ESA. ESA in het kort: het stuurt de auto in de juiste positie en behoedt zo de bestuurder voor een botsing. Je blijft binnen de lijntjes, zeg maar. Dat is even wennen, maar draagt toch bij aan het dynamisch rijden. Ik heb ‘m na een paar kilometer wel uitgezet.

Na een temparamentvolle bergenrit, op naar mountainbiken. Een dodenrit, zo blijkt, over smalle wegen, slippen, sliden, langs kliffen, maar wat een robuuste gruwelijk mooie natuur in Andalusië. Met een adrenaline nog sky high en een rommelende maag, koersen we naar de overheerlijke, verantwoorde lunch in een van de mooie golfresorts van Marbella. Gevolgd, hoe kan het ook anders, door een golf clinic door een van de golfchamps van Spanje met natuurlijk een wedstrijdelement. Dit was fun. Om 5 uur cruisen we terug naar het prachtige Nobu Hotel in Marbella en kom ik heel even tot rust.