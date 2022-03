Ford splitst EV en ICE takken op

Het is niet de eerste keer in de geschiedenis van het bedrijf dat Ford naar de toekomst kijkt en haar strategie daarop radicaal aanpast. De beslissing die de Amerikaanse autofabrikant nu genomen heeft, het oprichten van een aparte divisie voor EV’s, is, zo stelt het bedrijf zelf, de grootste kans op groei sinds Henry Ford de productie van de Model T revolutioneerde met de introductie van de lopende band voor assemblage, ruim 108 jaar geleden. Daarmee werd destijds de productietijd van de Model T teruggebracht van meer dan 12 uur naar iets meer dan anderhalf uur. Best indrukwekkend. De tijd zal moeten leren of de ‘splitsing’ van Ford in twee divisies, Ford Model e (voor EV’s) en Ford Blue (voor ICE’s) net zo’n indrukwekkende gevolgen gaat krijgen.

Focus, maar niet het model

Volgens Ford zorgt de oprichting van twee aparte divisies voor de ontwikkeling van Ford modellen met verbrandingsmotoren en elektrisch aangedreven voertuigen ervoor dat de fabrikant in beide markten beter in staat zal zijn de concurrentie het hoofd te bieden. Of, zoals de CEO het zelf zegt: “De vorming van twee verschillende, maar strategisch onderling afhankelijke autobedrijven – Ford Blue en Ford Model e – samen met de nieuwe Ford Pro-activiteiten, zal helpen om het volledige potentieel van het Ford+-plan te ontketenen, groei en waardecreatie te stimuleren en Ford te positioneren om beter te presteren dan zowel de traditionele autofabrikanten en nieuwe EV-concurrenten.”

Ford Model e stort zich onder andere op de doorontwikkeling van modellen zoals de Mustang Mach-E en de F-150 Lightning pickup. Die laatste kennen wij in Nederland nauwelijks, maar de F150 is in de VS al tientallen jaren een icoon en de best verkopende pickup. De Lightning is de eerste volledig aangedreven versie van dit model.

De focus bij Ford Blue zal uiteraard liggen op het voortborduren op het succes dat Ford al tientallen jaren kent met de ontwikkeling, productie en levering van ‘traditionele’, modellen met een verbrandingsmotor. In de VS zijn dat met name de verschillende SUV’s, pickups en muscle-cars, zoals de Bronco, Explorer, Ranger, F-Series en Mustang, maar ook de bekende ‘sedan’s en compact’s.