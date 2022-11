​China:’Gameverslavingsproblematiek van de jeugd is opgelost’

Volgens een rapport van de Chinese overheid is de gameverslavingsproblematiek onder jongeren in het land volledig opgelost. Het heeft de laatste jaren nogal rigoureuze veranderingen toegepast in het leven van de gamende jongere en blijkbaar hebben die hun vruchten afgeworpen. Gameverslaving? Die tijd is nu helemaal voorbij, de jeugd heeft zijn focus weer.

Enerzijds is China heel trots op wat Chinees is, maar wanneer het de spuigaten uitloopt met het de macht en succes wordt het de overheid soms toch wat te heet onder de voeten. Maar goed, terug naar de gameverslavingen onder jongeren die nu zijn opgelost. Zou de overheid zich hierin gesterkt voelen door zijn beleid en de soms bizarre regels met betrekking tot gamers in China juist zo laten? Er is ook hoop dat de regels juist wat minder streng worden.

Het rapport komt van de China Game Industry Group Committee (via FT ) en die behoort tot de Chinese overheid, die eerder al eens refereerde aan games als zijnde ‘spirituele opium’. Een opmerkelijk iets, aangezien het toch echt een Chinees bedrijf is dat een groot deel van de game-industrie op mobiele telefoons in handen heeft: Tencent. Toch ook weer niet: de overheid probeert de grootheid al een tijd dwars te liggen: zo verloor de CEO van het bedrijf vorig jaar nog 14 miljard euro omdat een beursgang van het moederbedrijf Ant Group werd tegengehouden door de overheid.

3 uur gamen per week

Een paar van de regels van de overheid waren dat het goedkeuren van nieuwe games tijdelijk was opgeschort. Daarnaast werd TikTok in China (dat daar Douyin heet) geband voor mensen onder de 14 wanneer ze het platform meer dan 40 minuten per dag gebruikten. Specifiek op gamegebied konden mensen onder de 18 alleen spelen op publieke feestdagen, vrijdag, zaterdag en zondag van 8 tot 9 uur ’s avonds. Gamen is extreem populair in het land: 62,5 procent van de minderjarigen speelt games online en 13,2 procent speelt meer dan twee uur per dag op werkdagen.

In totaal zijn er meer dan 700 miljoen gamers in China en de overheid is zeker niet tegen gamen in het algemeen: het ziet in dat het goed is voor de economie, mede dankzij pc-gaming en esports. Echter zag het mede door de pandemie dat jongeren steeds meer binnen zaten te gamen en dat daarmee gameverslavingsproblematiek nog meer op de loer lag dan anders. Iets wat normaliter al nogal intens is: in 2018 leed meer dan 30 procent van de Chinese kinderen aan gameverslaving, aldus de overheid.