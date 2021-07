​Tencent gebruikt gezichtsherkenning om kids te controleren

De Chinese grootmacht achter WeChat, maar ook games als League of Legends en Call of Duty: Mobile, is Tencent. Het heeft een nieuw plan bedacht om te zorgen dat jonge kinderen geen gameverslaving zouden krijgen, namelijk door smartphonegebruikers tussen 10 uur ‘s avonds en 8 uur ‘s morgens te bespioneren. Via de gezichtsscanner wordt gekeken of het niet een kind is die om die tijden aan het gamen is op de smartphone. De reden? De Chinese overheid zou een vuist willen maken tegen gameverslaving.



Tencent

Vroeger, toen je nog moest inbellen op het internet met een modem die allemaal vreemde geluiden maakte, hadden veel ouders uit voorzorg voor hoge telefoonkosten een kinderslot op het internet gezet. Vaak was dit software die na een x aantal minuten het internet weer uitschakelde, zelfs als je de PC opnieuw opstartte (dat hebben we natuurlijk allemaal veelvuldig geprobeerd). Nu is er nog steeds zulke software voor bijvoorbeeld de schermtijd van een smartphone, iets wat sommige ouders te ver vinden gaan. Het kan echter nog erger, zo laat Tencent zien.