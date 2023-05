Amerikaanse TikTok’ers staan op tegen verbod

Inmiddels is echter ook al een rechtszaak gestart door TikTok gebruikers in Montana die stellen dat een verbod op het sociale media netwerk inbreuk maakt op een van de belangrijkste grondrechten van de mens: de vrijheid van meningsuiting.

Enkele dagen geleden was Montana de eerste Amerikaanse staat het gebruik van TikTok voor iedereen in die staat moet verbieden vanaf januari 2024. Net als veel andere overheidsorganisaties stelt de verantwoordelijke gouverneur van Montana dat het verbod nodig is omdat TikTok door haar Chinese roots, een te groot veiligheidsrisico vormt. De enige manier waarop het verbod in Montana, voordat het op 1 januari a.s. ingaat, voorkomen kan worden, is door een verkoop van TikTok aan een niet-Chinese eigenaar. Dat lijkt onwaarschijnlijk.

TikTok als spionagemiddel?

Niet alleen in de VS waarschuwen overheden al geruime tijd voor de ‘gevaren’ van apps als TikTok. Niet zo zeer vanwege de app en haar gebruikers, maar vooral omdat de eigenaar, ByteDance, van Chinese origine is. Omdat Chinese bedrijven door de lokale overheid verplicht kunnen worden inzicht te geven in data en (klant)gegevens, worden diensten als TikTok gezien als platformen die spionage kunnen faciliteren.

Mede daardoor hebben heel veel overheidsdiensten, niet alleen in de VS, maar ook hier in Europa en Nederland, het installeren en gebruik van TikTok op zakelijk smartphones al verboden. Op zich prima dat onze overheden waken voor het gevaar van spionage. Echter, dat gevaar komt natuurlijk niet alleen uit China. Ook onze ‘westerse’ vrienden – en ja, ook Nederland – bespioneren elkaar. De vraag is natuurlijk door wie je het liefst bespioneerd wordt. Een westerse democratie of een oosterse dictatuur.

Enfin, ik dwaal af. De komende maanden moet blijken of de rechterlijke macht in Montana het verbod op TikTok gaat ondersteunen. In 2020 werd een door toenmalig president Trump uitgevaardigd verbod op TikTok nog met succes aangevochten door het social media netwerk. Dat verbod werd toen door de rechter ‘on hold’ gezet in afwachting van meer argumenten en onderzoek. Tot een definitieve behandeling en uitspraak kwam het toen echter niet meer, omdat Trumps opvolger, Biden, de zaak introk.