Wordt TikTok uit de app-winkels van Google en Apple geknikkerd?

Een Amerikaanse senator wil dat Apple en Alphabet de app van TikTok, eigendom van het Chinese ByteDance, uit hun app-winkels knikkeren. Volgens Michael Bennet, een senator van de Democratische partij, vormt de app een veiligheidsrisico voor de nationale veiligheid van Amerika. Het feit dat een democratische senator zich in deze strijd werpt is bijzonder. Tot nu toe waren het vooral de republikeinen (de partij van Trump), die zich hard maakten voor het boycotten en verbieden van Chinese producten en diensten in de VS.

TikTok vormt een veiligheidsrisico

Voor overheidspersoneel geldt in de VS overigens al een verbod op het gebruik van TikTok. De reden daarvoor is dat de Amerikaanse veiligheidsdiensten bang zijn dat Chinese overheid toegang heeft tot de informatie (meestal korte video’s) die op het sociale netwerk gepost worden. Zo zou de ‘vijand’ – de relatie tussen China en de VS staat al jaren op scherp – wellicht informatie kunnen verzamelen over Amerikaanse staatsburgers en -bedrijven.

Dat moet volgens de Senator voorkomen worden. "Geen enkel bedrijf dat onderworpen is aan de voorschriften van de CCP (Chinese Communistische Partij), zou de macht moeten hebben om zulke uitgebreide gegevens over het Amerikaanse volk te verzamelen”, aldus Bennet in een brief aan Alphabet CEO Sundar Pichai en Apple CEO Tim Cook. Op dit moment maakt ongeveer een derde van de Amerikanen gebruik van TikTok, stelt de senator.

TikTok zelf spreekt dat tegen en zegt dat de Chinese overheid geen toegang heeft tot de persoonlijke gegevens van Amerikaanse burgers of de inhoud van de app kan manipuleren.