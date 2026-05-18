Even zwaaien: Er scheert straks een asteroïde langs de aarde

Technologie18 mei , 16:47doorLaura Jenny
Vanavond passeert een gigantische asteroïde onze planeet. De ruimtesteen gaat op 90.000 kilometer langs onze planeet en dat is dichterbij dan de maan.

Asteroïde onderweg

Het opvallendste aan dit langsscherende hemellichaam is dat hij pas net is ontdekt. Vorige week werd asteroïde 2026JH2 ineens gezien. Het gevaarte heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en dat betekent dat hij een stad zou kunnen verwoesten.
Gelukkig slaat deze asteroïde niet in: hij scheert langs ons tussen 11 uur en 12 uur vannacht. Hij is helaas niet zo makkelik zichtbaar, alleen met een sterke telescoopmaak je er kant op. We hebben helaas de helderheid ook niet mee, waardoor we het gevaarte niet zelf kunnen aanschouwen.

Meteoriet

Hoewel er geen reden lijkt tot gevaar, is het in het verleden wel eens misgegaan toen een meteoriet bij het Russische Tsjeljabinsk. In 2013 spatte die uiteen en raakten er 1200 mensen gewond door glas dat in het rond vloog. 2026JH2 is zo groot als een basketbalveld en precies om 23:23 uur is hij het dichst bij de aarde. Wil je toch proberen of je hem kunt zien, dan moet je aan de zuidelijke hemel kijken na zonsondergang, nabij Grote Beer/Leeuw.
Je kunt het langsscheren ook online bekijken:

