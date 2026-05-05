NASA doet er al jaren over om weer -zo voorzichtig mogelijk- iemand op de maan te zetten, maar SpaceX laat er gewoon een raket op crashen. Er is een groot deel van een Falcon 9-raket ongepland onderweg om neer te komen op het regoliet van de maan.

SpaceX werkt momenteel aan een maanlander die moet gaan zorgen dat de eerste zwarte mens en de eerste vrouw voet op de maan kunnen zetten. Het heeft momenteel ook echter een probleem: er is een stuk van een Falcon 9-raket onderweg om op de maan te crashen. Het gevaarte heeft al meer dan een jaar in de baan boven aarde gezworven, maar een deel lijkt nu richting de maan te gaan.

Op 5 augustus zal een deel van het lanceervehikel, de top, op de maan crashen. Het gaat om de kant die dicht bij ons is. Een astronoom heeft gezegd dat grondtelescopen helpen vast te stellen dat dit in augustus staat te gebeuren. De maan heeft ook geen atmosfeer, dus de raket komt er hard op neer. Het object heet 2025-010D en zal met 2,43 kilometer per seconde op de maan crashen.

De Falcon 9 is in totaal 70 meter hoog en heeft een diameter van 3,7 meter. Hij wordt voornamelijk ingezet om Starlink-satellieten in de baan rond de aarde te brengen. Ze worden vanuit zowel Cape Canaveral als Californië gelanceerd. Het bijzondere aan deze specifieke raket die gaat crashen is dat hij ooit is gebruikt om een maanlander te lanceren. Eentje zonder mensen erin. Nu zal de raket zelf een soort maanlander worden, maar dan meer een maancrasher.