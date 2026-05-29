Explosie

De New Glenn-raket van Blue Origin is geëxplodeerd: bekijk de beelden

Technologie29 mei , 13:26doorLaura Jenny
Het zijn indrukwekkende beelden, maar het is natuurlijk doodzonde. De New Glenn-raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida geëxplodeerd. De raket was aan de grond gehouden na problemen bij de derde missie, maar nog voor hij aan zijn nieuwe missie kon beginnen ging er iets mis en is hij nu volledig verbrand.

New Glenn

Al het personeel is gelukkig in orde, maar er wordt nog wel onderzocht wat dit verder voor gevolgen heeft. Het is heftig om te zien hoe snel het gevaarte van een raket naar een enorme vuurwolk gaat. Volgens Blue Origin was het een zeldzame situatie die normaliter niet zou voorkomen. Tegelijkertijd is het niet zo heel gek dat dit is gebeurd: de motoren werden bij deze test ontstoken, dus daar komt inderdaad wel wat bij kijken. Al was het niet de bedoeling dat de raket omhoog ging.
Wat de verdere oorzaak precies is, dat is onduidelijk. Het is in ieder geval een situatie die grote gevolgen heeft, want er moet veel gepareerd worden. NASA zal ook ondersteunen bij het onderzoek. Het reageerde meteen op het incident, namelijk door een X-bericht van NASA-directeur Jared Isaacman. "De ruimtevaart is meedogenloos en nieuwe lanceermogelijkheden ontwikkelen voor zware raketten is ontzettend moeilijk."

Satellieten moeten even wachten

De New Glenn zou volgende week met zijn vierde missie 48 satellieten lanceren, maar dat gaat nu dus ook niet meer gebeuren. New Glenn is een vrij nieuwe raket: hij volbracht in 2025 izjn eerste succesvolle ruimtevlucht. Ondertussen is men bij Blue Origin ook bezig met andere ruimte-avonturen: het is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een maanlander voor NASA. De samenwerking tussen de twee organisaties is dan ook vrij nauw.
De derde missie mislukte, dus het is geen goede periode voor het ruimtebedrijf van Jeff Bezos. Destijds lukte het niet omdat er geen stuwkracht was. Nu lijkt alle kracht te zijn opgegaan in de explosie. Het is fijn dat er niemand gewond is geraakt, maar Blue Origin spreekt tijdens deze mislukte hot-fire-test in Cape Canaveral van een 'zwarte dag'.

doorLaura Jenny

