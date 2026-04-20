Blue Origin van Jeff Bezos heeft een succes bereikt, maar het heeft ook gefaald. Het lanceerde zijn New Glenn en dat ging goed: ook terugkomen op het lanceerplatform ging goed en dat is fantastisch nieuws, want het betekent dat er meer kan worden hergebruikt in de ruimtevaart. Maar er ging ook iets niet goed.

Satelliet verloren

Er was namelijk ook een satelliet aan boord waar iets mee moest gebeuren, namelijk de Bluebird 7 van AST SpaceMobile. Dat is niet goed gegaan. Het apparaat is in een lagere baan om de aarde geplaatst dan de bedoeling was en hierdoor is de functie ervan waardeloos. Het had juist hoger gemoeten. De satelliet kwam los van het ruimtevaartuig en ging verder, maar de hoogte was niet genoeg om met de aandrijvingsmechanismen te communiceren en zo zal de satelliet waarschijnlijk nog zakken en verbranden wanneer hij de atmosfeer inkomt. Erg jammer, want het legt toch een smetje op een verder zeer goede lancering.

Toch mag Blue Origin tevreden zijn: het is pas de derde keer dat New Glenn vliegt en het is pas een jaar geleden dat hij voor het eerst vloog. De booster werd zelfs pas voor de tweede keer gelanceerd. Bovendien is die herbruikbaarheid veel belangrijker dan dat er een satelliet wordt geïnstalleerd. De raketten zijn tegenwoordig zo groot, dat het veel te duur is om steeds nieuwe te maken: lanceerkosten zijn op zich al hoog genoeg. Dat recyclen is iets wat we hebben te danken aan SpaceX: dat zette de trend met zijn Falcon 9.

Blue Origin

Terug naar Blue Origin. De raket keerde ongeveer tien minuten na de lancering terug op aarde en dat ging goed. Het is de bedoeling dat New Glenn gaat helpen een robotische maanlander te lanceren. Iets waarmee het vooral indruk lijkt te willen gaan maken op NASA. Al heeft deze afgelopen lancering ook zeker geholpen om Blue Origin meer op de kaart te zetten. Het heeft natuurlijk al veel aandacht gekregen rondom de toeristische ruimteritjes, zoals die met Katy Perry, maar het moet toch ook meer laten zien wat voor spierballen het heeft op technologisch gebied en dat heeft het bij dezen wel gedaan.