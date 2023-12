Blue Origin New Shepard na crash nu pas weer de ruimte in

Het heeft meer dan een jaar geduurd voordat Blue Origin er het vertrouwen in de ‘ruimtewaardigheid’ van haar New Shepard raket. Afgelopen nacht is het ruimtevaartuig van SpaceX’s concurrent weer succesvol de ruimte in geschoten. Het was de 24e missie van Blue Origin. Aan boord waren echter geen personen, maar alleen apparatuur, waaronder 33 wetenschappelijke pakketjes van NASA en 38.000 kaarten van het ‘Postcards to Space’ project. Die kaarten zijn overigens niet in de ruimte afgeleverd, maar mee teruggenomen naar de aarde. Daar gaan ze nu ‘retour afzender’ met een stempel ‘Flown to Space’.

Na ruim een jaar weer een succesvolle Blue Origin missie

Na een korte vlucht die de New Origin naar een hoogte van zo’n 107 kilometer bracht, werd de raket weer terug naar aarde geleid. Ook dat verliep zoals gepland en dus landden zowel de raket als de New Shepard capsule op de daarvoor bestemde plekken, amper acht minuten na de lancering. Net als bij de crash van september 2022, werd ook deze korte missie uiteraard helemaal op video vastgelegd. Liefhebbers kunnen die hieronder bekijken. Hij duurt ruim 40 minuten, maar begint op ongeveer 30 seconden voor liftoff.