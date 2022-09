Eerste echte probleem voor een Blue Origin lancering

Raketlanceringen gaan niet áltijd zoals gepland. Kijk maar eens naar de problemen die de NASA al maanden ervaart met hun pogingen om de Artemis I missie de lucht in te schieten. Bij Blue Origin ging het tot nu toe ook niet allemaal volgens planning, maar échte groot problemen bleven, op wat vertragingen en mislukte tests na, de ruimteorganisatie van Jeff Bezos tot nu toe bespaard.

Eerste échte ‘faal’ voor Blue Origin

Tot deze week dus, want gisteren ging het dan voor het eerst goed mis. Tijdens de lancering van de New Shepard, de ruimtecapsule waarmee ook ‘plezierreisjes’ naar de rand van de dampkring gemaakt worden, veranderde de stuwraket na ongeveer een minuut in een vuurpijl. Gelukkig was het een onbemande vlucht, dus persoonlijke ongelukken bleven uit.

Op het moment dat de raket moest gaan versnellen om definitief aan de zwaartekracht van de aarde te ontsnappen zorgde een brandstoflekkage voor grote problemen. Uiteraard is alles perfect op video vastgelegd. Daarop is ook te zien dat de New Shepard capsule zelf redelijk ongeschonden naar de aarde terugkeerde. Met andere woorden, de ‘evacuatie en reddingsprocedure’ werkte wél zoals het hoort. Dat is dan nog een geluk bij een ongeluk.