Het grootste fysieke AI-cluster van Nederland en de investeringsmotor van Brabant gaan samenwerken. De ambitie: de volgende generatie AI-bedrijven opschalen tot internationale spelers.

Het AI Innovation Center op High Tech Campus Eindhoven en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) hebben een strategisch partnerschap aangekondigd. Doel: de opschaling van AI-bedrijven in Brabant versnellen en de regio stevig op de internationale AI-kaart zetten.

Van chip tot softwaretoepassing

Het AI Innovation Center huisvest momenteel meer dan 40 AI-bedrijven - van deeptech-ondernemingen zoals Axelera AI tot AI-softwarebedrijven als One Horizon, Ocurna en Datacation. Daarmee is het het grootste fysieke AI-cluster van Nederland. BOM brengt daar investeringskracht en venture development-expertise bij: de afgelopen jaren investeerde de organisatie bijna €70 miljoen in AI-gedreven bedrijven, met toepassingen van medische dataverwerking tot industriële automatisering.

Samen willen ze een end-to-end AI-ecosysteem bouwen: van chipniveau tot softwaretoepassing, met als uitgesproken ambitie het realiseren van de volgende generatie AI-unicorns.

Nederland heeft talent, maar schaalt slecht op

De aanleiding is concreet. Uit het State of Dutch Tech 2026-rapport blijkt dat Nederland weliswaar een sterke AI-talentbasis heeft, maar achterblijft in het opschalen van techstartups. Dat gat willen BOM en HTCE dichten door kapitaal, netwerk en expertise samen te brengen op één plek.

"Toegang tot kapitaal, netwerk en expertise is cruciaal," zegt Philipp Werle, Innovation Manager Emerging Technologies bij HTCE. "We zijn dan ook erg blij met de samenwerking met BOM, zodat we hun capaciteiten kunnen inzetten voor de bedrijven die dit nodig hebben."

Brigit van Dijk – van de Reijt, CEO van BOM, voegt toe: "Brainport beschikt over alle ingrediënten om een leidende rol te vervullen. Zo bouwen we aan een toekomstbestendige economie waarin AI een sleutelrol speelt."

Brabant als AI-regio

BOM is al betrokken bij meerdere initiatieven die het Brabantse AI-ecosysteem versterken, waaronder het Data Acceleration Plan, een groeiende AI Community Brabant, House of Cyber en het AI Supercomputing Initiatief Brabant. Het partnerschap met HTCE is een logische volgende stap in een regio die de afgelopen jaren steeds meer op de radar staat als Europese deeptech-hub.